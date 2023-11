MotoGP | Morbidelli: "Aleix ha più cose di cui vergognarsi che di essere fiero"

Il penultimo weekend della stagione è iniziato in salita per Franco Morbidelli, che ha faticato dal venerdì chiudendo la qualifica di oggi in 18esima posizione. Questo ha inevitabilmente condizionato la Sprint, conclusa al 15° posto finale. Tuttavia, il pilota Yamaha è stato grande protagonista del sabato per un episodio spiacevole che l’ha visto coinvolto insieme ad Aleix Espargaro durante la Q1.

Una caduta ha causato l’esposizione della bandiera gialla, costringendo così i piloti a rallentare. Tra questi c’era anche Morbidelli, che ha chiuso il gas come impone la regola. Aleix Espargaro però arrivava di gran carriera, non avendo visto le bandiere gialle, e si è trovato davanti il romano della Yamaha, sorpassandolo di forza due curve dopo. Una volta superato l’ostacolo, Morbido ha voluto riprendersi la posizione, ma il pilota Aprilia non ha approvato il gesto infilandolo nuovamente. Quando Franco ha provato a calmarlo con un gesto della mano, Aleix ha risposto tirando un ceffone sul casco all’italiano.

Un gesto incomprensibile, ingiustificabile e inqualificabile. Soprattutto dal momento in cui viene da un pilota come Aleix Espargaro, portabandiera della sicurezza e paladino del rispetto. Per questo, la Direzione Gara gli ha comminato una penalità di ben 6 posizioni in meno sulla griglia di partenza da scontare nella gara di domenica (che con tutta probabilità non disputerà per via della caduta nella Sprint che gli ha causato la frattura della testa del perone).

“Siamo stati convocati in Direzione Gara, ma io non ho nulla da dirgli”, ha spiegato Morbidelli raccontando l’episodio vissuto in prima persona. “Lui comunque è solito avere delle reazioni spropositate, esagerate e anche violente ad alcune situazioni. Brutte da far vedere al mondo, brutte da avere con persone che lavorano con te, brutte da avere con persone che corrono contro di te. Per me è stata dura oggi dover vivere e far parte di una situazione del genere, purtroppo. Comunque rimango fiero e contento della mia integrità, e fiero di poter guardare tutti in faccia. Io non ho avuto nulla da dirgli in Direzione Gara e non avrò nulla da dirgli. Probabilmente nemmeno lui aveva molto da dire, se non scuse di pochissimo valore, ma non nei miei confronti. Scuse per giustificare il suo gesto ingiustificabile. Eppure non ha nemmeno provato a chiedere scusa”.

Il pilota Yamaha poi offre la sua visione dei fatti, raccontando per filo e per segno quanto accaduto tra lui e il portacolori Aprilia: “Io ho rallentato perché c’era Marquez per terra alla Curva 2, c’era la bandiera gialla, abbiamo rallentato. Lui ha rallentato un po’ di meno e mi ha superato alla Curva 4 , poi ho voluto riguadagnare la mia posizione e l’ho superato di nuovo alla Curva 5. Poi da lì si sarebbe continuato per il run, ma lui si è buttato dentro come un matto alla Curva 6, rischiando anche di buttarmi in terra. Dopo questo, dopo l’ennesima scenata, io l’ho affiancato e gli stavo dicendo di stare tranquillo, lui mi ha mollato ‘na pizza! Questa è stata la scena. Sembra quasi di sognare a vedere la reazione che ha avuto, veramente… Non normale. Ma è così”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Non è la prima volta che Aleix Espargaro ha reazioni spropositate a episodi che si potevano concludere semplicemente con un gesto di scuse o dialogo tra colleghi. E questo Morbidelli ci tiene a sottolinearlo: “Bisognerebbe competere uno con l’altro secondo le regole del gioco e bisognerebbe avere dell’odio sportivo nei confronti degli avversari, ma non così grande da dover mollare una pizza a un pilota che ha rallentato perché c’era una bandiera gialla e che ti sta anche dicendo di stare tranquillo. Ma che tipo di reazione è? Aleix ha un problema? Tutti pensiamo che lo abbia. Quelli che lavorano con lui, quelli che hanno visto tutto quello che ha fatto durante la sua carriera. In questi anni sono più gli episodi dei quali bisogna vergognarsi piuttosto che gli episodi dei quali andare fiero, molti di più”.

Brevemente, Morbido ha poi raccontato la sua gara, conclusa nelle retrovie ma con la speranza di migliorare domenica: “La gara? Dopo una buona partenza, l’ho beccato per terra alla Curva 6, quindi sono dovuto andare fuori. Poi stavamo anche provando una modifica grossa che non è andata affatto bene. Il passo non era male, ma dopo l’incidente ero troppo indietro e non ho recuperato. Comunque andiamo forte e vediamo cosa possiamo fare per recuperare”.