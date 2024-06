MotoGP | Morbidelli: adattamento alla Ducati finito, ora viene il bello

Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, Franco Morbidelli è sempre più a suo agio con la Ducati. Il Gran Premio d’Italia è stata un’ulteriore conferma dei passi in avanti compiuti in questa prima parte di stagione e ora arrivano nuovi obiettivi. Il pilota del team Pramac ha concluso la gara del Mugello in sesta posizione, dopo essere stato per un po’ a contatto con il gruppo dei primi.

È un Morbidelli rinato quello del 2024, dopo le stagioni complicate in Yamaha e un inverno praticamente inesistente da pilota Ducati a causa dell’incidente in allenamento. Ormai pienamente recuperato fisicamente, Morbido si è concentrato sull’adattamento alla GP24, che sembra procedere a passi spediti: “Weekend solido, miglioriamo giorno dopo giorno”.

I miglioramenti sono così evidenti che il romano del team Pramac è quasi deluso dal risultato odierno: “Speravo in qualcosa di meglio in questa gara a dire la verità. Ho dovuto rallentare a un certo punto perché ero troppo al limite in frenata, così ho pensato che fosse meglio rallentare e portare a casa un buon risultato piuttosto che fare una cagata come a Barcellona. Ma lì ci stavo perché il podio era molto più vicino. Qui raggiungere Martin o Bastianini era più tosta, avevano due o tre decimi in più”.

Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante il gruppo dei primi è stato imprendibile, Morbidelli se l’è giocata e ora si sente pronto a lavorare per i nuovi obiettivi. Il primo di questi è trovarsi costantemente nel gruppo di testa e avere una consistenza che gli consenta di poter lottare per il podio. Non sarà facile, considerando che ha imparato a conoscere la moto solamente con l’inizio della stagione, ma la velocità di adattamento è un buon segnale.

“Dobbiamo riuscire a fare un ottimo lavoro, a migliorare ancora. Ad avere la velocità per lottare per il podio innanzitutto”, ha spiegato. “Il prossimo obiettivo è avere la velocità per stare lì, partire in prima o seconda fila stabilmente e stare nelle prime cinque posizioni in tutte le gare, partendo dalla prossima. Il grosso del primo approccio lo abbiamo dovuto fare nelle prime quattro o cinque gare. Non abbiamo avuto i cinque giorni di test e abbiamo dovuto farlo nei weekend, purtroppo. Però quel periodo è passato abbastanza bene e velocemente. Perché quando non conosci una moto ci potresti mettere di più prima di arrivare vicino al suo massimo potenziale. Noi invece ci stiamo arrivando abbastanza in fretta e sono contento di questo. Dobbiamo solo continuare a lavorare così e vedere dove riusciamo ad arrivare”, ha proseguito Morbido.

Archiviata la gara di casa, è tempo di test. Domani la MotoGP resta al Mugello per una giornata di prove, che per Morbidelli sarà fondamentale: “Sarà importante fare altri giri sulla moto, migliorare ancora l setting. Non so se mi converrà provare delle cose, devo parlare con Ducati. Ma un altro test è molto importante per me”.