MotoGP | Morbidelli: "Abbiamo rimediato a un sabato disastroso"

Si può dire che il bicchiere è mezzo pieno per Franco Morbidelli al termine del Gran Premio di Indonesia di MotoGP, nel quale il pilota Yamaha ha recuperato posizioni concludendo settimo.

Dopo un sabato da dimenticare che lo ha visto arretrato ulteriormente per via di una penalità, il romano è scattato molto bene con la sua M1 dalla 14a casella in griglia e, nonostante le condizioni ostiche sul bagnato di Mandalika, è riuscito a dire la sua fin dai primi giri.

"Abbiamo raddrizzato un sabato disastroso, sia per via della caduta che per la penalità. Devo essere contento, sono partito bene e i primi giri sono andato forte recuperando posizioni", spiega Morbidelli nella tavola rotonda post-gara cui ha partecipato Motorsport.com.

"Partendo più avanti avrei potuto lottare per delle posizioni più interessanti, non so se sarei potuto andare sul podio, ma magari il potenziale sarebbe stato migliore. Ma comunque alla fine è andata bene così".

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La pioggia torrenziale ha fatto ritardare la partenza del GP e la Direzione Gara ha pure ridotto la lunghezza a 20 giri totali.

"Oggi era dura, la visibilità era praticamente zero e i primi giri sono serviti per fare funzionare le gomme, anche se sono riuscito ad andare abbastanza forte. L'aderenza c'era e ne sono rimasto piuttosto sorpreso, ma purtroppo ci ho messo di più rispetto a quelli davanti a trovare il ritmo".

"Sinceramente non so perché abbiano accorciato la gara, ma evidentemente i commissari avranno avuto un motivo valido, sicuramente. In tutti i casi, la mia opinione non conta su questa cosa".

Dopo una partenza ottima, 'Frankie' non è riuscito a trovare il ritmo giusto per recuperare ulteriore terreno, ma alla bandiera a scacchi riesce a cogliere il lato positivo di un fine settimana difficile.

"Non ho ancora abbastanza esperienza su questa moto per farla andare forte come vorrei, ma siamo sulla strada giusta e lavoriamo bene con la nuova squadra. Questo è positivo e sono molto contento di ciò che stiamo facendo".

"Anche i grandi errori come quelli di ieri alla fine non ci rovinano troppo il fine settimana, segno che siamo competitivi e resilienti".

"La testa ora va a Termas, cercheremo di prepararci bene e fare le giuste mosse anche in Argentina".