MotoGP | Mooney VR46 Racing Team svela i colori delle sue Ducati

VR46 e la MotoGP, un rapporto indissolubile. E' vero, questa sarà la prima stagione dopo ben 26 anni che non vedrà Valentino Rossi sulla griglia di partenza del Motomondiale, ma il suo marchio di fabbrica, la sua eredità, ci sarà eccome. E farà le cose in grande.

Alla sua nona stagione nel Mondiale, dopo aver conquistato anche una corona Moto2 con Pecco Bagnaia nel 2018, il VR46 Racing Team farà il grande passo verso la classe regina, ed è curioso che lo faccia proprio nell'anno in cui il suo fondatore ha deciso di appendere il casco al chiodo, anche se nel 2021 aveva già avuto un primo assaggio, "colorando" la Ducati di Luca Marini, che però era gestita dalla Avintia Esponsorama.

Il fratello del "Dottore" sarà l'uomo di punta della squadra di Tavullia anche quest'anno, ma questa volta avrà gli strumenti giusti. Se nel 2019 si è dovuto confrontare con una vecchia GP19, riuscendo comunque a conquistare all'esordio una top 5 e ed una prima fila, stavolta avrà a disposizione una Desmosedici GP22 uguale a quella dei piloti ufficiali.

Sicuramente una bella responsabilità, ma anche una grande opportunità per un pilota che anche in passato ha dimostrato di avere magari bisogno di un pochino più di tempo per adattarsi, ma che poi in Moto2 ha saputo portarsi a casa sei vittorie, chiudendo da vice-campione nel 2020. E l'inizio della stagione è stato sicuramente positivo, visto che i test di Mandalika si sono conclusi con il terzo tempo assoluto per lui.

"Quest'anno ci possiamo divertire tutti. E' un momento storico della MotoGP molto competitivo, però è bellissimo che sia così. Bisogna lavorare su tutti i piccoli dettagli e penso che come team possiamo fare la differenza. Ma voglio fare un ringraziamento speciale anche a Ducati per tutto il supporto che ci hanno dato", ha detto Luca.

Nell'altro lato del box invece c'è un esordiente come Marco Bezzecchi. Un ragazzo che però ha già fatto vedere di avere le carte in regola per ambire a qualcosa di importante. Del resto, nel 2018 si è giocato quasi fino alla fine il Mondiale Moto3 con Jorge Martin, rookie of the year della passata stagione e già indicato da molti come astro nascente della MotoGP. Senza dimenticare che nel mezzo si è preso anche tre vittorie in Moto2, chiudendo terzo nel Mondiale lo scorso anno.

Il suo dovrà essere un anno di apprendistato, anche perché tra i piloti Ducati è tra quelli che dispongono ancora della "vecchia" GP21, moto che comunque nella passata stagione ha permesso alla Casa di Borgo Panigale di conquistare il titolo costruttori, con la quale ha dato la sensazione di una crescita costante nel corso delle giornate dei test invernali.

"Fa strano, perché arrivare in MotoGP è un grandissimo traguardo e non l'ho ancora realizzato più di tanto. Dovrò imparare tanto, però mi sono già divertito molto ai test, quindi sono molto contento di cominciare", ha aggiunto Marco.

Dopo averle viste in azione con livrea nera in occasione del pre-campionato, la curiosità oggi era per i colori portati sulle carene dal nuovo title sponsor Mooney, realtà italiana di Proxumity Banking & Payments, che subentra a Sky, che ha supportato il programma fin dai suoi albori nel 2014, e soprattutto ha lanciato un salvagente alla squadra negli ultimi giorni del 2021, dopo che è saltato l'accordo con il principe saudita per la sponsorizzazione Aramco.

Dopo un breve video introduttivo con i piloti a mostrare la "loro" Tavullia, l'evento si è spostato al Teatro Rossini di Pesaro, per una presentazione vecchio stile con i dj Vic ed Albertino a fare da padroni di casa. Insieme a loro si sono alternati Alessio "Uccio" Salucci, Alberto Tebaldi ed ovviamente i grandi protagonisti, i piloti, oltre ai vertici del main sponsor. Non poteva mancare poi l'ospite d'onore, Valentino Rossi.

"Siamo molto contenti di essere arrivati a questo punto, perché abbiamo iniziato dalla Moto3 e quest'anno faremo per la prima volta la MotoGP. E' un po' come chiudere un cerchio, ma sarebbe anche bello iniziare una nuova storia in MotoGP. I nostri piloti faranno del loro meglio per riuscirci, ma vedremo cosa dirà la pista", ha detto il "Dottore".

Il momento clou è stato ovviamente quello dell'unveiling delle moto, seguito ad una particolare performance di DJ Ralf insieme all'orchestra sinfonica del teatro. Il grigio ed il nero sono i colori dominanti, al quale si sono aggiunte due diverse tonalità di giallo, quello più scuro di Mooney e quello più fluo della VR46 che si "sposano" sul lato della carena, e con il secondo che copre anche il codone ed il cupolino.

Oggi poi è stata la "prima" anche per la formazione Moto2 del team, che ha svelato le due Kalex di Celestino Vietti e Niccolò Antonelli. Per il primo, questa sarà la seconda stagione nella squadra e nella categoria, dopo che lo scorso anno ha chiuso il Mondiale al 12° posto, sfiorando il podio in due occasioni nel finale (quarto sia a Misano che a Valencia). Per la "Tigre" si tratta invece dell'esordio nella classe di mezzo, dopo ben dieci stagioni e quattro vittorie in Moto3.

