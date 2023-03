MotoGP | Mooney VR46: la diretta streaming della presentazione

Carica lettore audio

La Ducati ha presentato quasi tutta la sua armata, ma all'appello mancano ancora le due Desmosedici GP del Mooney VR46 Racing Team. L'attesa però è finita, perché questa mattina ne scopriremo i colori al Garage Cupra di Milano.

Dopo un'ottima stagione d'esordio nella classe regina, la squadra di Valentino Rossi ha deciso di confermare in blocco la line-up formata da suo fratello Luca Marini e da Marco Bezzecchi.

Entrambi avranno a disposizione una GP22, la moto con cui lo scorso anno Pecco Bagnaia è andato a prendersi la corona di campione del mondo. Dunque, si tratta di un mezzo che potrebbe regalargli grandi soddisfazioni, soprattutto nelle prime fasi della stagione, quando i piloti ufficiali dovranno ancora lavorare alla messa a punto dei prototipi 2023.

E lo si è già visto in occasione dei test collettivi in Malesia, nei quali Marini ha chiuso con il miglior tempo assoluto, ottenuto nella giornata conclusiva, mentre Bezzecchi era stato il più veloce in quella inaugurale.

Potrete seguire l'evento direttamente qui in diretta streaming a partire dalle ore 11:30. Ma restate con noi anche a seguire, perché arriveranno approfondimenti e le parole dei protagonisti.