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MotoGP | Mondiale: solo 8 punti tra Bezzecchi e Martin, Marquez torna a far paura a -40

Complice la caduta della Sprint e la sospensione, Marco Bezzecchi lascia Brno con un doppio zero, che ha permesso al compagno Jorge Martin di riavvicinarsi a -8 e a Fabio Di Giannantonio di riportarsi a -23. La seconda vittoria di fila accorcia la classifica per Marquez, che con il suo -40 ha recuperato 62 punti al leader in appena 2 GP.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Michal Cizek / AFP via Getty Images

Mondiale Piloti

Pos Pilota Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 180 25 31 25 20 27 14 31 7 - - - - - - - - - - - - - -
2 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 172 18 27 32 13 37 - 29 4 12 - - - - - - - - - - - - -
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 157 12 25 13 21 13 32 18 4 19 - - - - - - - - - - - - -
4 Spain M. Marquez Ducati Team 140 9 25 11 12 - - 14 37 32 - - - - - - - - - - - - -
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 134 17 16 4 11 19 10 15 13 29 - - - - - - - - - - - - -
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 132 32 10 18 6 17 9 11 29 - - - - - - - - - - - - - -
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 127 8 2 15 9 9 20 19 17 28 - - - - - - - - - - - - -
8 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 106 23 6 11 14 8 6 19 6 13 - - - - - - - - - - - - -
9 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - - - - - - - - - - -
10 Spain A. Marquez Gresini Racing 67 - 13 15 25 2 12 - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Italy L. Marini Honda HRC 65 6 5 12 4 6 10 3 11 8 - - - - - - - - - - - - -
12 Italy E. Bastianini Tech 3 57 4 1 17 8 9 - - 9 9 - - - - - - - - - - - - -
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 53 13 - 4 11 - 9 5 6 5 - - - - - - - - - - - - -
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 43 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - - - - - - - - - - - - -
15 Brazil D. Moreira Team LCR 41 3 3 3 - 1 7 6 13 5 - - - - - - - - - - - - -
16 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 37 2 4 - 5 15 11 - - - - - - - - - - - - - - - -
17 France J. Zarco Team LCR 34 5 7 1 11 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Spain J. Mir Honda HRC 26 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - - - - - - - - - - - -
19 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 12 1 2 - - 4 2 - 3 - - - - - - - - - - - - - -
20 Australia J. Miller Pramac Racing 11 - - - - 1 1 1 8 - - - - - - - - - - - - - -
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 11 - - 1 - 3 - - 5 2 - - - - - - - - - - - - -
22 Spain I. Lecuona Gresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
23 Spain M. Viñales Tech 3 7 - - - - - 5 - 1 1 - - - - - - - - - - - - -
24 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 4 - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
25 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 Germany J. Folger Tech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 Italy M. Pirro Gresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mondiale Costruttori

Pos Telaio Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 267 32 32 37 24 37 19 37 20 29 - - - - - - - - - - - - -
2 Ducati 262 19 28 22 37 22 37 23 37 37 - - - - - - - - - - - - -
3 KTM 163 32 10 23 14 17 18 11 29 9 - - - - - - - - - - - - -
4 Honda 95 9 7 12 11 10 15 6 14 11 - - - - - - - - - - - - -
5 Yamaha 51 2 6 1 5 15 11 1 8 2 - - - - - - - - - - - - -

Mondiale Team

Pos Team Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Italy Aprilia Racing Team 352 43 58 57 33 64 14 60 11 12 - - - - - - - - - - - - -
2 Italy Ducati Team 267 17 27 26 21 9 20 33 54 60 - - - - - - - - - - - - -
3 United States Trackhouse Racing Team 240 40 22 15 25 27 16 34 19 42 - - - - - - - - - - - - -
4 Italy Team VR46 200 20 29 15 32 15 41 20 6 22 - - - - - - - - - - - - -
5 Austria Red Bull KTM Factory Racing 185 45 10 22 17 17 18 16 35 5 - - - - - - - - - - - - -
6 Italy Gresini Racing 152 - 21 20 32 9 32 12 14 12 - - - - - - - - - - - - -
7 Japan Honda HRC 91 9 5 12 5 10 13 7 11 19 - - - - - - - - - - - - -
8 Monaco Team LCR 75 8 10 4 11 6 12 6 13 5 - - - - - - - - - - - - -
9 France Tech 3 64 4 1 17 8 9 5 - 10 10 - - - - - - - - - - - - -
10 Japan Yamaha Factory Racing 49 3 6 - 5 19 13 - 3 - - - - - - - - - - - - - -
11 Italy Pramac Racing 22 - - 1 - 4 1 1 13 2 - - - - - - - - - - - - -

 

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