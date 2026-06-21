MotoGP | Mondiale: solo 8 punti tra Bezzecchi e Martin, Marquez torna a far paura a -40
Complice la caduta della Sprint e la sospensione, Marco Bezzecchi lascia Brno con un doppio zero, che ha permesso al compagno Jorge Martin di riavvicinarsi a -8 e a Fabio Di Giannantonio di riportarsi a -23. La seconda vittoria di fila accorcia la classifica per Marquez, che con il suo -40 ha recuperato 62 punti al leader in appena 2 GP.
Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Michal Cizek / AFP via Getty Images
Mondiale Piloti
|Pos
|Pilota
|Punti
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|180
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|J. Martin Aprilia Racing Team
|172
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|157
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|M. Marquez Ducati Team
|140
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|134
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|132
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|F. Bagnaia Ducati Team
|127
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|106
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|F. Aldeguer Gresini Racing
|76
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|A. Marquez Gresini Racing
|67
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|L. Marini Honda HRC
|65
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|E. Bastianini Tech 3
|57
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|53
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|F. Morbidelli Team VR46
|43
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|D. Moreira Team LCR
|41
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|37
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. Zarco Team LCR
|34
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. Mir Honda HRC
|26
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|12
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|J. Miller Pramac Racing
|11
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|11
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|I. Lecuona Gresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|M. Viñales Tech 3
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. Fernandez Yamaha Factory Racing
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|C. Crutchlow Team LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|J. Folger Tech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|M. Pirro Gresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. Savadori Aprilia Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mondiale Costruttori
|Pos
|Telaio
|Punti
|1
|Aprilia
|267
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati
|262
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|163
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|95
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|51
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mondiale Team
|Pos
|Team
|Punti
|1
|Aprilia Racing Team
|352
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati Team
|267
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Trackhouse Racing Team
|240
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Team VR46
|200
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|185
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Gresini Racing
|152
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Honda HRC
|91
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Team LCR
|75
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Tech 3
|64
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Yamaha Factory Racing
|49
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|22
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
MotoGP | Mondiale: solo 8 punti tra Bezzecchi e Martin, Marquez torna a far paura a -40
MotoGP | Tutto pronto per il primo test ufficiale della storia con gli pneumatici Pirelli
MotoGP | Gli schiaffi dell'Aprilia hanno risvegliato Marc Marquez e la Ducati
MotoGP | Diggia vede il bicchiere mezzo pieno: "La velocità c'è e ho recuperato punti alle Aprilia"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments