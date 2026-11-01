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MotoGP | Mondiale: Marquez vola a +44 e ha il primo match point. Ducati scavalca Aprilia nel Costruttori

Grazie al settimo successo stagionale ottenuto a Sepang ed alla contemporanea assenza per infortunio di Jorge Martin, Marc Marquez ha preso il largo in classifica e in Qatar avrà già il primo match point iridato. La vittoria del #93 ha anche permesso alla Ducati di superare di 8 lunghezze l'Aprilia nella classifica Costruttori.

Matteo Nugnes

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Modificato: 1 nov 2026, 13:05

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Marc Marquez, Ducati Team

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Foto di: MOHD RASFAN-AFP via Getty Images

Mondiale Piloti

Pos Pilota Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain 1 Spain M. Marquez Ducati Team 399 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 12/1 34 - - - 2 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 355 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - - - - - 3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 332 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 6/4 17 - - - 4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 295 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 5/5 32 - - - 5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 278 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 - 19 - - - 6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 265 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 7/3 13 - - - 7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 236 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - - - - - 8 Spain A. Marquez Gresini Racing 197 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 9/2 16 - - - 9 Italy F. Bagnaia Ducati Team 173 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - 7 - - - 10 Italy E. Bastianini Tech 3 134 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - 12 - - - 11 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 125 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - - - - - 12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 118 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 4/6 10 - - - 13 Italy L. Marini Honda HRC 117 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - 9 - - - 14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 79 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - 5 - - - 15 Brazil D. Moreira Team LCR 78 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - 2/8 2 - - - 16 Italy F. Morbidelli Team VR46 65 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - 6 - - - 17 France J. Zarco Team LCR 51 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - - - - - 18 Spain J. Mir Honda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - - 19 Australia J. Miller Pramac Racing 31 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - 3/7 - - - - 20 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 29 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - 4 - - - 21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - - 22 Spain M. Viñales Tech 3 14 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - 2 - - - 23 Spain I. Lecuona Gresini Racing 11 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - 1/9 1 - - - 24 Spain A. Fernandez Pramac Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - 25 Spain P. Espargaro Tech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - - 26 Japan T. Nakagami Honda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 27 Thailand S. Chantra Honda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - 28 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 Germany J. Folger Tech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 Italy M. Pirro Gresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 Spain A. Espargaro Honda HRC   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mondiale Costruttori

Pos Telaio Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain 1 Ducati 537 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 12 34 - - - 2 Aprilia 529 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 6 20 - - - 3 KTM 348 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 5 32 - - - 4 Honda 178 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 2 11 - - - 5 Yamaha 105 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 3 5 - - -

Mondiale Team

Pos Team Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain 1 Italy Aprilia Racing Team 687 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 6 17 - - - 2 Italy Ducati Team 572 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 12 41 - - - 3 United States Trackhouse Racing Team 514 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 - 19 - - - 4 Austria Red Bull KTM Factory Racing 413 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 9 42 - - - 5 Italy Gresini Racing 333 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 10 17 - - - 6 Italy Team VR46 330 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 7 19 - - - 7 Japan Honda HRC 156 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - 9 - - - 8 France Tech 3 153 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - 14 - - - 9 Monaco Team LCR 129 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 2 2 - - - 10 Japan Yamaha Factory Racing 108 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - 9 - - - 11 Italy Pramac Racing 49 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - 3 - - - -

 

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