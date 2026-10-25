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MotoGP | Mondiale: Marquez lascia Phillip Island con 10 punti su Martin, Bezzecchi a -50

Il successo nella Sprint australiana ha permesso a Marc Marquez di balzare in testa alla classifica, ma la cancellazione per maltempo della gara lunga ha "graziato" Jorge Martin, rimasto a -10 nonostante l'infortunio e l'unfit. Per Bezzecchi ora si fa dura a -50. Aprilia resta davanti a Ducati di 6 lunghezze nella classifica Costruttori.

Matteo Nugnes

Matteo Nugnes

Pubblicato: 25 ott 2026, 08:41

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Marc Marquez, Ducati Team

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Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mondiale Piloti

Pos Pilota Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain 1 Spain M. Marquez Ducati Team 365 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 12/1 - - - - 2 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 355 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - - - - - 3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 315 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 6/4 - - - - 4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 263 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 5/5 - - - - 5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 263 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 4/6 - - - - 6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 252 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 7/3 - - - - 7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 236 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - - - - - 8 Spain A. Marquez Gresini Racing 181 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 9/2 - - - - 9 Italy F. Bagnaia Ducati Team 166 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - - - - - 10 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 125 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - - - - - 11 Italy E. Bastianini Tech 3 122 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - - - - - 12 Italy L. Marini Honda HRC 108 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - - - - - 13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 107 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 3/7 - - - - 14 Brazil D. Moreira Team LCR 75 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - 1/9 - - - - 15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 74 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - - - - - 16 Italy F. Morbidelli Team VR46 59 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - - - - - 17 France J. Zarco Team LCR 51 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - - - - - 18 Spain J. Mir Honda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - - 19 Australia J. Miller Pramac Racing 30 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - 2/8 - - - - 20 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 25 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - - - - - 21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - - 22 Spain M. Viñales Tech 3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - - - - - 23 Spain I. Lecuona Gresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - 24 Spain A. Fernandez Pramac Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - 25 Spain P. Espargaro Tech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - - 26 Japan T. Nakagami Honda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 27 Thailand S. Chantra Honda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - 28 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 Germany J. Folger Tech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 Italy M. Pirro Gresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 Spain A. Espargaro Honda HRC   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mondiale Costruttori

Pos Telaio Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain 1 Aprilia 509 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 6 - - - - 2 Ducati 503 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 12 - - - - 3 KTM 316 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 5 - - - - 4 Honda 166 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 1 - - - - 5 Yamaha 99 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 2 - - - -

Mondiale Team

Pos Team Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain 1 Italy Aprilia Racing Team 670 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 6 - - - - 2 Italy Ducati Team 531 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 12 - - - - 3 United States Trackhouse Racing Team 499 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 4 - - - - 4 Austria Red Bull KTM Factory Racing 370 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 8 - - - - 5 Italy Gresini Racing 315 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 9 - - - - 6 Italy Team VR46 311 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 7 - - - - 7 Japan Honda HRC 147 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - - - - - 8 France Tech 3 139 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - - - - - 9 Monaco Team LCR 126 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 1 - - - - 10 Japan Yamaha Factory Racing 99 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - - - - - 11 Italy Pramac Racing 48 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - 2 - - - -

 

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