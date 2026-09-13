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MotoGP San Marino

MotoGP | Mondiale: Marquez aggancia Martin e Ducati scavalca Aprilia nel Costruttori

Con la quinta vittoria negli ultimi 7 GP, Marc Marquez ha pareggiato i conti in classifica con Jorge Martin, azzerando i 102 punti di ritardo che accusava al Mugello. Con la caduta, Bezzecchi scivola invece a -33. La domenica di Misano però è stata doppiamente dolce per la Ducati, che ora precede l'Aprilia di 2 lunghezze tra i Costruttori.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Marc Marquez, Ducati Team

Mondiale Piloti

Pos Pilota Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Spain M. Marquez Ducati Team 274 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 - - - - - - - -
2 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 274 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 - - - - - - - -
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 241 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 - - - - - - - -
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 223 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 - - - - - - - -
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 209 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 - - - - - - - -
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - - - - - - - - -
7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 199 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 - - - - - - - -
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 153 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 - - - - - - - -
9 Italy F. Bagnaia Ducati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - - - - - - - - -
10 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 105 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 - - - - - - - -
11 Italy L. Marini Honda HRC 96 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 - - - - - - - -
12 Italy E. Bastianini Tech 3 92 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 - - - - - - - -
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 83 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 - - - - - - - -
14 Brazil D. Moreira Team LCR 64 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - - - - - - - - -
15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 61 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - - - - - - - -
16 Italy F. Morbidelli Team VR46 56 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - - - - - - - -
17 France J. Zarco Team LCR 36 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - - - - - - - - -
18 Spain J. Mir Honda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - -
19 Australia J. Miller Pramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - -
20 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - - - - - - -
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - -
22 Spain M. Viñales Tech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - - - - - - - -
23 Spain I. Lecuona Gresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
25 Spain P. Espargaro Tech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - -
26 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 Germany J. Folger Tech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 Italy M. Pirro Gresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mondiale Costruttori

Pos Telaio Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Ducati 412 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 - - - - - - - -
2 Aprilia 410 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 - - - - - - - -
3 KTM 251 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 - - - - - - - -
4 Honda 137 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 - - - - - - - -
5 Yamaha 84 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - - - - - - - -

Mondiale Team

Pos Team Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Italy Aprilia Racing Team 515 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 - - - - - - - -
2 Italy Ducati Team 417 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 - - - - - - - -
3 United States Trackhouse Racing Team 402 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 - - - - - - - -
4 Austria Red Bull KTM Factory Racing 292 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 - - - - - - - -
5 Italy Team VR46 279 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 - - - - - - - -
6 Italy Gresini Racing 267 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 - - - - - - - -
7 Japan Honda HRC 129 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 - - - - - - - -
8 France Tech 3 107 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 - - - - - - - -
9 Monaco Team LCR 100 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - - - - - - - - -
10 Japan Yamaha Factory Racing 85 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - - - - - - - -
11 Italy Pramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - - - - - -

 

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