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MotoGP | Mondiale: Marquez ad un passo dal titolo a +60 su Martin. Ducati a +8 su Aprilia nel Costruttori
La vittoria nella Sprint ed il secondo posto in Qatar non sono bastati a Marc Marquez per chiudere i conti, ma lo spagnolo lascia Lusail con 60 punti di margine su uno stoico Jorge Martin e 74 su un Marco Bezzecchi ancora in corsa per un punto. Nel Costruttori la Ducati mantiene 8 lunghezze di margine sull'Aprilia.
Matteo Nugnes
Pubblicato: 8 nov 2026, 19:30
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Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Mondiale Piloti
Pos Pilota Punti 1 M. Marquez Ducati Team 431 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 12/1 34 32 - - 2 J. Martin Aprilia Racing Team 371 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - - 16 - - 3 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 357 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 6/4 17 25 - - 4 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 309 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 5/5 32 14 - - 5 A. Ogura Trackhouse Racing Team 294 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 - 19 16 - - 6 F. Di Giannantonio Team VR46 282 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 7/3 13 17 - - 7 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 258 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - - 22 - - 8 A. Marquez Gresini Racing 197 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 9/2 16 - - - 9 F. Bagnaia Ducati Team 173 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - 7 - - - 10 E. Bastianini Tech 3 147 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - 12 13 - - 11 F. Aldeguer Gresini Racing 129 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - - 4 - - 12 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 118 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 4/6 10 - - - 13 L. Marini Honda HRC 117 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - 9 - - - 14 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 79 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - 5 - - - 15 D. Moreira Team LCR 78 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - 2/8 2 - - - 16 F. Morbidelli Team VR46 70 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - 6 5 - - 17 J. Zarco Team LCR 63 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - - 12 - - 18 J. Mir Honda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - - 19 J. Miller Pramac Racing 31 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - 3/7 - - - - 20 A. Rins Yamaha Factory Racing 29 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - 4 - - - 21 I. Lecuona Gresini Racing 18 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - 1/9 1 7 - - 22 T. Razgatlioglu Pramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - - 23 M. Viñales Tech 3 17 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - 2 3 - - 24 A. Fernandez Pramac Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - 25 P. Espargaro Tech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - - 26 T. Nakagami Honda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 27 S. Chantra Honda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - 28 J. Dixon Honda HRC 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 29 C. Crutchlow Team LCR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 J. Folger Tech 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 L. Savadori Trackhouse Racing Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 M. Pirro Gresini Racing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33 A. Espargaro Honda HRC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mondiale Costruttori
Pos Telaio Punti 1 Ducati 569 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 12 34 32 - - 2 Aprilia 561 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 6 20 32 - - 3 KTM 363 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 5 32 15 - - 4 Honda 190 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 2 11 12 - - 5 Yamaha 105 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 3 5 - - -
Mondiale Team
Pos Team Punti 1 Aprilia Racing Team 728 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 6 17 41 - - 2 Ducati Team 604 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 12 41 32 - - 3 Trackhouse Racing Team 552 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 - 19 38 - - 4 Red Bull KTM Factory Racing 427 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 9 42 14 - - 5 Team VR46 352 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 7 19 22 - - 6 Gresini Racing 344 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 10 17 11 - - 7 Tech 3 169 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - 14 16 - - 8 Honda HRC 158 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - 9 2 - - 9 Team LCR 141 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 2 2 12 - - 10 Yamaha Factory Racing 108 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - 9 - - - 11 Pramac Racing 49 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - 3 - - - -
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