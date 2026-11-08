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MotoGP | Mondiale: Marquez ad un passo dal titolo a +60 su Martin. Ducati a +8 su Aprilia nel Costruttori

La vittoria nella Sprint ed il secondo posto in Qatar non sono bastati a Marc Marquez per chiudere i conti, ma lo spagnolo lascia Lusail con 60 punti di margine su uno stoico Jorge Martin e 74 su un Marco Bezzecchi ancora in corsa per un punto. Nel Costruttori la Ducati mantiene 8 lunghezze di margine sull'Aprilia.

Matteo Nugnes

Matteo Nugnes

Pubblicato: 8 nov 2026, 19:30

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Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mondiale Piloti

Pos Pilota Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain 1 Spain M. Marquez Ducati Team 431 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 12/1 34 32 - - 2 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 371 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - - 16 - - 3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 357 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 6/4 17 25 - - 4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 309 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 5/5 32 14 - - 5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 294 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 - 19 16 - - 6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 282 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 7/3 13 17 - - 7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 258 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - - 22 - - 8 Spain A. Marquez Gresini Racing 197 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 9/2 16 - - - 9 Italy F. Bagnaia Ducati Team 173 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - 7 - - - 10 Italy E. Bastianini Tech 3 147 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - 12 13 - - 11 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 129 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - - 4 - - 12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 118 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 4/6 10 - - - 13 Italy L. Marini Honda HRC 117 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - 9 - - - 14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 79 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - 5 - - - 15 Brazil D. Moreira Team LCR 78 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - 2/8 2 - - - 16 Italy F. Morbidelli Team VR46 70 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - 6 5 - - 17 France J. Zarco Team LCR 63 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - - 12 - - 18 Spain J. Mir Honda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - - 19 Australia J. Miller Pramac Racing 31 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - 3/7 - - - - 20 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 29 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - 4 - - - 21 Spain I. Lecuona Gresini Racing 18 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - 1/9 1 7 - - 22 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - - 23 Spain M. Viñales Tech 3 17 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - 2 3 - - 24 Spain A. Fernandez Pramac Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - 25 Spain P. Espargaro Tech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - - 26 Japan T. Nakagami Honda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 27 Thailand S. Chantra Honda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - 28 United Kingdom J. Dixon Honda HRC 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 29 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 Germany J. Folger Tech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 Italy M. Pirro Gresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33 Spain A. Espargaro Honda HRC   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Mondiale Costruttori

Pos Telaio Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain 1 Ducati 569 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 12 34 32 - - 2 Aprilia 561 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 6 20 32 - - 3 KTM 363 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 5 32 15 - - 4 Honda 190 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 2 11 12 - - 5 Yamaha 105 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 3 5 - - -

Mondiale Team

Pos Team Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain 1 Italy Aprilia Racing Team 728 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 6 17 41 - - 2 Italy Ducati Team 604 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 12 41 32 - - 3 United States Trackhouse Racing Team 552 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 - 19 38 - - 4 Austria Red Bull KTM Factory Racing 427 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 9 42 14 - - 5 Italy Team VR46 352 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 7 19 22 - - 6 Italy Gresini Racing 344 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 10 17 11 - - 7 France Tech 3 169 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - 14 16 - - 8 Japan Honda HRC 158 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - 9 2 - - 9 Monaco Team LCR 141 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 2 2 12 - - 10 Japan Yamaha Factory Racing 108 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - 9 - - - 11 Italy Pramac Racing 49 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - 3 - - - -

 

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