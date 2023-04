MotoGP | Mondiale: Bezzecchi sogna col +9 su Bagnaia Grazie alla sua prima vittoria in carriera in MotoGP ed alla contemporanea caduta di Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi si è portato in vetta alla classifica del Mondiale con 9 punti di margine sul campione in carica. La Ducati domina la scena: ha quattro piloti in vetta e comanda nel Costruttori. L'altra grande sorpresa è la Mooney VR46 in testa al Mondiale Team.