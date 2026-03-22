MotoGP | Mondiale: Bezzecchi nuovo leader e Martin completa l'1-2 Aprilia
Con la seconda vittoria stagionale, il pilota dell'Aprilia si è preso la leadership della classifica iridata con 11 punti di margine sul compagno di squadra Jorge Martin. Pedro Acosta arretra al terzo posto, mentre Di Giannantonio è il miglior pilota Ducati, con Marquez solo quinto a -22. Aprilia comanda anche tra i Costruttori e i Team.
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images
Mondiale Piloti
|Pos
|Pilota
|Punti
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|56
|25
|31
|2
|J. Martin Aprilia Racing Team
|45
|18
|27
|3
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|42
|32
|10
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|37
|12
|25
|5
|M. Marquez Ducati Team
|34
|9
|25
|6
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|33
|17
|16
|7
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|29
|23
|6
|8
|A. Marquez Gresini Racing
|13
|-
|13
|9
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|13
|13
|-
|10
|F. Morbidelli Team VR46
|12
|8
|4
|11
|J. Zarco Team LCR
|12
|5
|7
|12
|L. Marini Honda HRC
|11
|6
|5
|13
|F. Bagnaia Ducati Team
|10
|8
|2
|14
|F. Aldeguer Gresini Racing
|8
|-
|8
|15
|D. Moreira Team LCR
|6
|3
|3
|16
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|6
|2
|4
|17
|E. Bastianini Tech 3
|5
|4
|1
|18
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|3
|1
|2
|19
|J. Mir Honda HRC
|3
|3
|-
|20
|M. Viñales Tech 3
|-
|21
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|22
|J. Miller Pramac Racing
|23
|M. Pirro Gresini Racing
Mondiale Costruttori
|Pos
|Telaio
|Punti
|1
|Aprilia
|64
|32
|32
|2
|Ducati
|47
|19
|28
|3
|KTM
|42
|32
|10
|4
|Honda
|16
|9
|7
|5
|Yamaha
|8
|2
|6
Mondiale Team
|Pos
|Team
|Punti
|1
|Aprilia Racing Team
|101
|43
|58
|2
|Trackhouse Racing Team
|62
|40
|22
|3
|Red Bull KTM Factory Racing
|55
|45
|10
|4
|Team VR46
|49
|20
|29
|5
|Ducati Team
|44
|17
|27
|6
|Gresini Racing
|21
|-
|21
|7
|Team LCR
|15
|8
|7
|8
|Honda HRC
|14
|9
|5
|9
|Yamaha Factory Racing
|9
|3
|6
|10
|Tech 3
|5
|4
|1
|11
|Team LCR
|3
|-
|3
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments