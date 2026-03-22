Risultati
MotoGP Brasile

MotoGP | Mondiale: Bezzecchi nuovo leader e Martin completa l'1-2 Aprilia

Con la seconda vittoria stagionale, il pilota dell'Aprilia si è preso la leadership della classifica iridata con 11 punti di margine sul compagno di squadra Jorge Martin. Pedro Acosta arretra al terzo posto, mentre Di Giannantonio è il miglior pilota Ducati, con Marquez solo quinto a -22. Aprilia comanda anche tra i Costruttori e i Team.

Matteo Nugnes
Pubblicato:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Mondiale Piloti

Pos Pilota Punti Thailand Brazil United States Qatar Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 56 25 31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 45 18 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 42 32 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 37 12 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Spain M. Marquez Ducati Team 34 9 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 33 17 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 29 23 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 13 - 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 13 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Italy F. Morbidelli Team VR46 12 8 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 France J. Zarco Team LCR 12 5 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Italy L. Marini Honda HRC 11 6 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Italy F. Bagnaia Ducati Team 10 8 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 8 - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 Brazil D. Moreira Team LCR 6 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 6 2 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Italy E. Bastianini Tech 3 5 4 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 3 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Spain J. Mir Honda HRC 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Spain M. Viñales Tech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Australia J. Miller Pramac Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Italy M. Pirro Gresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mondiale Costruttori

Pos Telaio Punti Thailand Brazil United States Qatar Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 Aprilia 64 32 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Ducati 47 19 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 KTM 42 32 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Honda 16 9 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Yamaha 8 2 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mondiale Team

Pos Team Punti Thailand Brazil United States Qatar Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 Italy Aprilia Racing Team 101 43 58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 United States Trackhouse Racing Team 62 40 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Austria Red Bull KTM Factory Racing 55 45 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Italy Team VR46 49 20 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Italy Ducati Team 44 17 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Italy Gresini Racing 21 - 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Monaco Team LCR 15 8 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Japan Honda HRC 14 9 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Japan Yamaha Factory Racing 9 3 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 France Tech 3 5 4 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Monaco Team LCR 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

