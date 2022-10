MotoGP | Mondiale: Bagnaia scavalca Quartararo e va a +14 Grazie al terzo posto di Phillip Island ed al contemporaneo ritiro del rivale della Yamaha, il pilota della Ducati si è portato in testa al Mondiale con 14 punti di vantaggio. Restano in corsa anche Aleix Espargaro e Bastianini, anche se ora sono a -27 e -42. Fine della corsa invece per Miller, abbattuto da Alex Marquez. Dopo aver già vinto il Costruttori, la Ducati ora è ad un passo anche dal titolo Team.