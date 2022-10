MotoGP | Mondiale: Bagnaia pressa Quartararo a -2, Aleix va a -20 A tre gare dal termine il Mondiale MotoGP è più aperto che mai, con cinque piloti racchiusi in 40 punti. Con il disastro di Buriram, Quartararo dilapida quasi tutto il suo margine ed ora ha soli 2 punti su Bagnaia. Restano in lizza però anche Aleix Espargaro (-20), Bastianini (-39) e Miller (-40). Con il Costruttori già in tasca, la Ducati sta prendendo il largo anche nella classifica Team.