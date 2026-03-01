Vai al contenuto principale

Risultati
MotoGP Thailandia

MotoGP | Mondiale: Acosta leader per la prima volta, con 7 punti su Bezzecchi

Grazie alla prima affermazione in una Sprint ed al secondo posto nella gara lunga, a sorpresa il pilota della KTM lascia la Thailandia in vetta alla classifica iridata, con 7 lunghezze di margine sul vincitore domenicale Marco Bezzecchi. Attardati Marc Marquez e Pecco Bagnaia, che sono già a -23 e -24.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Mondiale Piloti

Pos Pilota Punti Thailand Brazil United States Qatar Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 32 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 25 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 23 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 18 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 17 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 13 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 12 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Spain M. Marquez Ducati Team 9 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Italy F. Bagnaia Ducati Team 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Italy L. Marini Honda HRC 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 France J. Zarco Team LCR 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Italy E. Bastianini Tech 3 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Brazil D. Moreira Team LCR 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 Spain J. Mir Honda HRC 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Spain M. Viñales Tech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Australia J. Miller Pramac Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Italy M. Pirro Gresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Spain A. Marquez Gresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mondiale Costruttori

Pos Telaio Punti Thailand Brazil United States Qatar Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 Aprilia 32 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 KTM 32 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Ducati 19 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Honda 9 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Yamaha 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mondiale Team

Pos Team Punti Thailand Brazil United States Qatar Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 Austria Red Bull KTM Factory Racing 45 45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Italy Aprilia Racing Team 43 43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 United States Trackhouse Racing Team 40 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Italy Team VR46 20 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Italy Ducati Team 17 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Japan Honda HRC 9 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Monaco Team LCR 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 France Tech 3 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Japan Yamaha Factory Racing 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

