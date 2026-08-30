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MotoGP | Mondiale: Marquez e Bezzecchi tornano a -19 e -24 da Martin

Grazie alla doppietta di Aragon, Marc Marquez si è riportato al secondo posto nel Mondiale, staccato di soli 19 punti dal leader Jorge Martin, due volte quinto. Il doppio podio del MotorLand ha permesso anche a Marco Bezzecchi di ridurre il gap sul vicino di box a 24 lunghezze. Gli altri ora sono più staccati: Di Giannantonio è quarto, ma a -48.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Jose Jordan / AFP via Getty Images

Mondiale Piloti

Pos Pilota Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 256 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 - - - - - - - - -
2 Spain M. Marquez Ducati Team 237 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 - - - - - - - - -
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 232 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 - - - - - - - - -
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 208 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 - - - - - - - - -
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - - - - - - - - -
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 189 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 - - - - - - - - -
7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 186 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 - - - - - - - - -
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - - - - - - - - -
9 Spain A. Marquez Gresini Racing 128 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 - - - - - - - - -
10 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 90 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 - - - - - - - - -
11 Italy L. Marini Honda HRC 88 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 - - - - - - - - -
12 Italy E. Bastianini Tech 3 84 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 - - - - - - - - -
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 78 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 - - - - - - - - -
14 Brazil D. Moreira Team LCR 64 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - - - - - - - - -
15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 55 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - - - - - - - - - -
16 Italy F. Morbidelli Team VR46 53 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - - - - - - - - - -
17 France J. Zarco Team LCR 36 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - - - - - - - - -
18 Spain J. Mir Honda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - -
19 Australia J. Miller Pramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - -
20 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - - - - - - -
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 14 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - - - - - - - - - -
22 Spain M. Viñales Tech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - - - - - - - -
23 Spain I. Lecuona Gresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
25 Spain P. Espargaro Tech 3 3 - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - -
26 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 Germany J. Folger Tech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 Italy M. Pirro Gresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mondiale Costruttori

Pos Telaio Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 390 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 - - - - - - - - -
2 Ducati 375 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 - - - - - - - - -
3 KTM 231 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 - - - - - - - - -
4 Honda 129 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 - - - - - - - - -
5 Yamaha 78 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 - - - - - - - - -

Mondiale Team

Pos Team Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Italy Aprilia Racing Team 488 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 - - - - - - - - -
2 United States Trackhouse Racing Team 389 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 - - - - - - - - -
3 Italy Ducati Team 380 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 - - - - - - - - -
4 Austria Red Bull KTM Factory Racing 267 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 - - - - - - - - -
5 Italy Team VR46 261 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 - - - - - - - - -
6 Italy Gresini Racing 227 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 - - - - - - - - -
7 Japan Honda HRC 121 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 - - - - - - - - -
8 Monaco Team LCR 100 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - - - - - - - - -
9 France Tech 3 97 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 - - - - - - - - -
10 Japan Yamaha Factory Racing 79 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 - - - - - - - - -
11 Italy Pramac Racing 42 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 - - - - - - - - -

 

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