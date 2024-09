MotoGP | Misano, Warm-Up: Morbidelli si conferma in grande spolvero

Franco Morbidelli sembra aver trovato davvero un feeling magico con la sua Ducati del Prima Pramac Racing nel weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Dopo aver ritrovato la prima fila ed il podio dopo oltre tre anni nella giornata di ieri, il pilota italiano ha iniziato alla grande la sua domenica, risultando il più veloce nel Warm-Up. Una prestazione davvero solida se si considera che il suo 1'31"687 è arrivato con una gomma soft che aveva 17 giri di vita.

Alle sue spalle, staccato di appena 38 millesimi, c'è Marc Marquez, che apre uno dei temi della giornata, ovvero la scelta tra la gomma soft e la media al posteriore. Il suo Warm-Up non è iniziato nel migliore dei modi, perché si è fermato subito a causa di un'anomalia elettrica, ma quando è salito sulla sua seconda GP23 del Gresini Racing ha subito ritrovato il ritmo con la gomma media. Tra le altre cose, sia lui che il fratello Alex, sesto con la gomma soft, sfoggiano la livrea ormai classica della tappa di Misano che il Gresini Racing dedica all'indimenticato patron Fausto.

In terza posizione invece c'è il vincitore della Sprint Jorge Martin, che come Marquez è sceso in pista con la una gomma media al posteriore, chiudendo a 193 millesimi dalla vetta. Scelta condivisa anche con l'Aprilia di Maverick Vinales e con la Yamaha di Fabio Quarataro, che seguono in quarta ed in quinta posizione. A seguire invece c'è tutto un gruppetto di piloti che hanno deciso di lavorare con una soft usata per capire se possa essere una scelta percorribile anche per la gara lunga. Alle spalle del già citato Alex Marquez c'è Pedro Acosta, che è il primo dei piloti KTM proprio davanti a Jack Miller.

Poi arrivano i due piloti ufficiali della Ducati, con Enea Bastianini e Pecco Bagnaia. Il riminese ha anche scrubbato due gomme da bagnato, perché le previsioni sono ancora abbastanza incerte per la giornata. Il campione del mondo invece non è parso troppo soddisfatto, quindi probabilmente ha valutato qualche modifica che non ha dato i frutti sperati.

Attardate anche le due Ducati della Pertamina Enduro VR46, con Fabio Di Giannantonio, di nuovo un po' dolorante alla spalla infortunata in Austria dopo la caduta della Sprint, che occupa la 14° posizione ed il compagno Marco Bezzecchi, che oggi scatterà nuovamente dalla prima fila, che è 16°. Pure loro hanno lavorato con delle gomme soft usate, segno che il dubbio è forte su quale scelta fare. Per quanto riguarda le Honda, questa volta la migliore è stata quella di Luca Marini, che ha chiuso con il 19° tempo ed un ritardo di 1"2. Per lui la gomma però era una media, così come anche per i compagni di marchio Johann Zarco e Takaaki Nakagami, che lo seguono in 21° e 22° posizione.