MotoGP | Misano, Warm-Up: Bezzecchi è l'unico sotto all'1'31", ma Marquez non molla la presa

Con una temperatura di appena 24 gradi nell'aria e di 23 sull'asfalto, il Warm-Up del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP è stato disputato molto probabilmente in condizioni piuttosto diverse rispetto a quando alle 14 scatterà la gara, quando è lecito attendersi che sarà decisamente più caldo.

Nonostante questo, i piloti sono già sembrati abbastanza indirizzati verso una scelta pressoché univoca a livello di gomme, visto che quasi tutti hanno sfruttato i dieci minuti a disposizione stamani con una coppia di gomme medie, salvo qualche rarissima eccezione.

Il più veloce alla fine è stato il poleman Marco Bezzecchi, che proprio all'ultimo giro è stato l'unico in grado di infrangere il muro dell'1'30", con un 1'31"835, realizzato con la sua Aprilia che sfoggiava già una livrea bianca celebrativa della Vespa e di Gilles Villeneuve.

Alle sue spalle, neanche a dirlo, c'è Marc Marquez. Il pilota della Ducati se l'è presa con calma, attendendo qualche istante prima di scendere in pista e completando infatti appena 4 giri. Il campione del mondo in carica è uno di quelli che hanno provato una gomma soft all'anteriore, chiudendo distanziato di 376 millesimi da Bezzecchi.

A seguire troviamo diversi piloti che forse sono andati meglio delle aspettative, perché terzo c'è Diogo Moreira con la Honda LRC, che precede Fermin Aldeguer, da stamani con la livrea celebrativa di Marco Simoncelli sulla sua Ducati Gresini, e la Yamaha di Fabio Quartararo.

Proprio come suo fratello, anche Alex Marquez ha montato la soft all'anteriore sulla Ducati del Gresini Racing ed ha chiuso con il sesto tempo in 1'31"364, precedendo l'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e la migliore delle KTM, che come da copione è stata quella di un Pedro Acosta fin qui sotto tono in Romagna dopo il bel secondo posto di Aragon.

Finalmente si è almeno affacciato nella top 10 Pecco Bagnaia, che è riuscito a piazzare la sua Ducati al nono posto, anche se il suo gap dal miglior tempo di Bezzecchi rimane di 782 millesimi. Se si vuole guardare al bicchiere mezzo pieno, almeno si è ridotto a quattro decimi quello da Marquez.

Bisogna scendere fino al 12° posto per trovare la Ducati della Pertamina Enduro VR46 affidata a Fabio Di Giannantonio, che oggi festeggia le 200 partenze in carriera nel Mondiale tra tutte le classi, e segue la Honda di Luca Marini. Il suo compagno Franco Morbidelli, che dovrà scontare una long lap penalty, è invece poco più indietro in 14° piazza.

Sembra aver badato soprattutto a controllare che funzionasse tutto il leader iridato Jorge Martin, che si ritrova addirittura in 20° posizione, staccato di poco meno di un secondo e mezzo dalla RS-GP gemella. Difficile pensare quindi che questa prestazione possa essere rappresentativa del valore di un pilota che ieri ha chiuso terzo nella Sprint e stamani e si è messo dietro solo la KTM Tech3 di un Enea Bastianini che probabilmente non ha trovato le risposte che avrebbe sperato con le ultime modifiche alla sua RC16.