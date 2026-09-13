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MotoGP | Misano, Warm-Up: Bezzecchi è l'unico sotto all'1'31", ma Marquez non molla la presa

Il pilota dell'Aprilia inizia la domenica con un ottimo passo, riuscendo a rifilare ben 376 millesimi al ducatista, che però è uno dei pochi a girare con la gomma anteriore soft. Terzo stupisce Moreira, davanti ad Aldeguer e Quartararo. Risale la china anche Bagnaia, nono, mentre Martin bada solo a stare lontano dai guai ed è penultimo.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Con una temperatura di appena 24 gradi nell'aria e di 23 sull'asfalto, il Warm-Up del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP è stato disputato molto probabilmente in condizioni piuttosto diverse rispetto a quando alle 14 scatterà la gara, quando è lecito attendersi che sarà decisamente più caldo.

Nonostante questo, i piloti sono già sembrati abbastanza indirizzati verso una scelta pressoché univoca a livello di gomme, visto che quasi tutti hanno sfruttato i dieci minuti a disposizione stamani con una coppia di gomme medie, salvo qualche rarissima eccezione.

Il più veloce alla fine è stato il poleman Marco Bezzecchi, che proprio all'ultimo giro è stato l'unico in grado di infrangere il muro dell'1'30", con un 1'31"835, realizzato con la sua Aprilia che sfoggiava già una livrea bianca celebrativa della Vespa e di Gilles Villeneuve.

Alle sue spalle, neanche a dirlo, c'è Marc Marquez. Il pilota della Ducati se l'è presa con calma, attendendo qualche istante prima di scendere in pista e completando infatti appena 4 giri. Il campione del mondo in carica è uno di quelli che hanno provato una gomma soft all'anteriore, chiudendo distanziato di 376 millesimi da Bezzecchi.

A seguire troviamo diversi piloti che forse sono andati meglio delle aspettative, perché terzo c'è Diogo Moreira con la Honda LRC, che precede Fermin Aldeguer, da stamani con la livrea celebrativa di Marco Simoncelli sulla sua Ducati Gresini, e la Yamaha di Fabio Quartararo.

Proprio come suo fratello, anche Alex Marquez ha montato la soft all'anteriore sulla Ducati del Gresini Racing ed ha chiuso con il sesto tempo in 1'31"364, precedendo l'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e la migliore delle KTM, che come da copione è stata quella di un Pedro Acosta fin qui sotto tono in Romagna dopo il bel secondo posto di Aragon.

Finalmente si è almeno affacciato nella top 10 Pecco Bagnaia, che è riuscito a piazzare la sua Ducati al nono posto, anche se il suo gap dal miglior tempo di Bezzecchi rimane di 782 millesimi. Se si vuole guardare al bicchiere mezzo pieno, almeno si è ridotto a quattro decimi quello da Marquez.

Bisogna scendere fino al 12° posto per trovare la Ducati della Pertamina Enduro VR46 affidata a Fabio Di Giannantonio, che oggi festeggia le 200 partenze in carriera nel Mondiale tra tutte le classi, e segue la Honda di Luca Marini. Il suo compagno Franco Morbidelli, che dovrà scontare una long lap penalty, è invece poco più indietro in 14° piazza.

Sembra aver badato soprattutto a controllare che funzionasse tutto il leader iridato Jorge Martin, che si ritrova addirittura in 20° posizione, staccato di poco meno di un secondo e mezzo dalla RS-GP gemella. Difficile pensare quindi che questa prestazione possa essere rappresentativa del valore di un pilota che ieri ha chiuso terzo nella Sprint e stamani e si è messo dietro solo la KTM Tech3 di un Enea Bastianini che probabilmente non ha trovato le risposte che avrebbe sperato con le ultime modifiche alla sua RC16.

La classifica del Warm-Up

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

1'30.835

   167.565  
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 4

+0.376

1'31.211

 0.376 166.874  
3 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 7

+0.413

1'31.248

 0.037 166.806  
4 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 6

+0.496

1'31.331

 0.083 166.655  
5 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.508

1'31.343

 0.012 166.633  
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 7

+0.529

1'31.364

 0.021 166.595  
7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

+0.535

1'31.370

 0.006 166.584  
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 5

+0.675

1'31.510

 0.140 166.329  
9 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.782

1'31.617

 0.107 166.135  
10 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 7

+0.862

1'31.697

 0.080 165.990  
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 7

+0.868

1'31.703

 0.006 165.979  
12 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.914

1'31.749

 0.046 165.896  
13 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 7

+1.066

1'31.901

 0.152 165.621  
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 6

+1.112

1'31.947

 0.046 165.538  
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 7

+1.124

1'31.959

 0.012 165.517  
16 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

+1.168

1'32.003

 0.044 165.438  
17 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 7

+1.320

1'32.155

 0.152 165.165  
18 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 7

+1.323

1'32.158

 0.003 165.159  
19 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 7

+1.360

1'32.195

 0.037 165.093  
20 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 6

+1.478

1'32.313

 0.118 164.882  
21 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 6

+1.593

1'32.428

 0.115 164.677  
Guarda i risultati completi

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