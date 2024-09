MotoGP | Misano, Warm-Up: bella zampata di Bastianini

Ieri Enea Bastianini si era detto speranzoso di potersi inserire nella lotta per la vittoria del Gran Premio dell'Emilia Romagna di MotoGP e la sua domenica è iniziata con il piede giusto a Misano, perché il pilota della Ducati è stato il più veloce nei dieci minuti a disposizione per il Warm-Up.

Il riminese ha fermato il cronometro su un tempo di 1'31"519, precedendo di 257 millesimi un redivivo Franco Morbidelli, che sembra aver ritrovato la competitività della gara scorsa che invece pareva aver smarrito fino a ieri.

La cosa curiosa è che i "Fantastici 4" hanno fatto già prove di gara, perché sono andati in pista tutti insieme, completando praticamente tutto il turno come se fossero già in bagarre. Alla fine però Bastianini ha distanziato tutti, perché Marc Marquez, Jorge Martin e Pecco Bagnaia hanno chiuso nelle posizione comprese tra sesta e l'ottava, staccati di oltre mezzo secondo da "Bestia".

Sulla Desmosedici GP del campione in carica, vincitore della Sprint di ieri e in pole anche nella gara lunga di oggi, è stato posto anche un adesivo che celebra i suoi 100 Gran Premi nella classe regina e con la Ducati.

Davanti ai primi tre della classifica iridata si sono infilati anche Fabio Quartararo, che continua a mostrare i progressi della sua Yamaha con il terzo tempo in 1'31"956. Sotto al muro dell'1'32" però c'è anche Pedro Acosta, autore del quarto tempo davanti alla KTM gemella di Brad Binder.

Solo decima la migliore delle Aprilia, che è stata quella di Aleix Espargaro, mentre il compagno Maverick Vinales praticamente non ha completato neanche un giro lanciato, visto che si ritrova in 21° posizione con un distacco di oltre dieci secondi.

Buona la mattinata di Luca Marini, che ha issato la sua Honda in 11° posizione con un ritardo di poco meno di un secondo, risultando il migliore tra i piloti del marchio giapponese. Più attardati invece i due portacolori della Pertamina Enduro VR46, con Fabio Di Giannantonio che occupa la 15° piazza proprio davanti a Marco Bezzecchi.

Come avrete notato, per il momento non abbiamo parlato di gomme, ma semplicemente perché la scelta è stata praticamente la stessa per tutti, con una gomma soft all'anteriore ed una media al posteriore. L'unico ad aver provato la soft posteriore, per di più con ben 11 giri di vita alla fine, è stato proprio Bezzecchi, ma bisogna capire se sia per provare un azzardo in gara o per preservare una gomma media.