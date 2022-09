MotoGP | Misano, Warm-Up: Bastianini precede Bagnaia

Carica lettore audio

La domenica di Misano è iniziata sotto al sole e nel segno dei piloti italiani della Ducati, con una tripletta dei ragazzi di casa nostra che guidano le Desmosedici GP nel Warm-Up del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Il più veloce è stato Enea Bastianini, sceso in pista con una bellissima livrea vintage dedicata a Fausto Gresini, che è stato l'unico a scendere sotto l'1'32" con il suo 1'31"944, ma è stato anche il solo ad utilizzare la gomma soft al posteriore nelle posizioni di vertice, insieme alla hard anteriore che ha scelto la stragrande maggioranza dei piloti.

A seguire il riminese c'è il vice-campione del mondo Pecco Bagnaia, che ha pagato appena 66 millesimi e oggi vorrà sicuramente provare ad allungare la striscia aperta di tre successi consecutivi che ha infilato tra Assen, Silverstone e Red Bull Ring. Il piemontese montava invece la media al posteriore.

Terzo tempo per Luca Marini, pure lui con la livrea speciale della Mooney VR46, che ieri aveva detto di aver bisogno trovare circa tre decimi per inserirsi nella lotta al vertice e stamane sembra aver avuto delle risposte positive dalla sua Ducati in questo senso.

Bisogna scendere fino alla quarta posizione per trovare il leader iridato Fabio Quartararo, che a livello di passo è sempre una garanzia con la sua Yamaha. Il francese paga 174 millesimi e pure lui è allineato sulla scelta dura davanti e media dietro.

Stesso discorso che vale per un Maverick Vinales particolarmente in palla questo fine settimana con la sua Aprilia. A livello di ritmo sembrano da tenere d'occhio sia lui che Aleix Espargaro, che sono rispettivamente quinto e settimo, staccati rispettivamente di due e tre decimi.

Tra le due RS-GP si è infilato Jorge Martin, ma il conteggio delle Ducati nella top 5 sale a cinque con quella di Marco Bezzecchi, che oggi completerà la prima fila ed ha chiuso con il nono tempo, alle spalle della KTM di Brad Binder. A chiudere il quadro delle prime dieci posizioni c'è invece la Suzuki di Alex Rins.

Solamente 11° il poleman Jack Miller, ma non deve stupire troppo, perché l'australiano non è solito brillare troppo alla domenica mattina. Continuando a scorrere la classifica, in 13° e 14° posizione c'è il tandem tricolore composto da Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, mentre il collaudatore Ducati Michele Pirro è 18° ed ha anche provato una scelta di gomme alternativa con una coppia di medie.

Inizio un po' in sordina per l'ultima domenica in MotoGP di Andrea Dovizioso: il veterano della Yamaha RNF ha chiuso solamente con il 21° tempo, staccato di ben 1"3, ed è tra i pochi che hanno provato la gomma soft al posteriore. Non se la passano tanto meglio le Honda, perché la migliore delle RC213V è quella di Alex Marquez in 16° posizione.