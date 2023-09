MotoGP | Misano, Warm-Up: Bagnaia svetta nella tripletta Ducati

Il trio delle meraviglie dei ducatisti ha continuato a dominare la scena del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini anche nel Warm-Up, anche se rispetto alla Sprint di ieri si sono invertite le posizioni. Il più veloce è stato infatti Pecco Bagnaia, che oggi sfoggia una livrea celebrativa gialla sulla sua Desmosedici GP, come già accaduto sempre a Misano per le Panigale V4 di Alvaro Bautista e Michael Rinaldi in occasione del round del Mondiale Superbike.

Il leader del Mondiale, che è ancora alle prese con la gamba destra dolorante come conseguenza dell'incidente di domenica scorsa a Barcellona ha girato con regolarità sull'1'31" alto, con un best di 1'31"785. Ad onor del vero, il vincitore della Sprint di ieri Jorge Martin aveva fatto segnare anche un tempo migliore, ma se lo è visto cancellare per essere andato oltre i track limits, quindi alla fine si è dovuto accontentare del terzo posto a 146 millesimi. Tra le altre cose, i due hanno fatto praticamente tutta la sessione a braccetto, con un ritmo molto simile.

Tra di loro, proprio come ieri, si è infilato Marco Bezzecchi, che con la moto della Mooney VR46 ha fermato il cronometro sull'1'31"916, confermando che anche oggi probabilmente saranno loro i principali candidati al gradino più alto del podio del tracciato romagnolo. Pure per lui però c'è l'incognita della gestione della mano destra infortunata nella gara lunga.

Alle loro spalle c'è una KTM, ma questa volta si tratta di quella di Brad Binder, con il sudafricano che però è già a poco meno di tre decimi. Dani Pedrosa invece ha disputato una sessione "prudente" e alla fine si è piazzato 15°.

Nelle prime posizioni si sono visti poi diversi piloti che saranno tutti nelle retrovie dello schieramento: quinta c'è la Honda LCR di Takaaki Nakagami, che però ha firmato il suo 1'32"084 con una gomma soft al posteriore. Poi troviamo la Ducati di Johann Zarco, che sta vivendo un weekend molto complicato, seguito dalla KTM di Augusto Fernandez e dal collaudatore della Rossa, Michele Pirro.

Nono tempo per la migliore delle Aprilia, che è quella di Maverick Vinales a poco meno di mezzo secondo. Nella scia del pilota di Roses ci sono invece le due Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, mentre bisogna scendere addirittura al 22° posto per trovare la Honda di Marc Marquez, che alle sue spalle ha solamente la RC213V gemella di Joan Mir.

Da segnalare anche l'unica caduta del turno di appena 10 minuti, che ha avuto per protagonista Pol Espargaro alla curva 8. Per il portacolori della GasGas Tech3 si tratta della terza scivolata nello spazio di appena due giorni.