MotoGP, Misano, Warm-Up: a sorpresa spunta Nakagami

Dopo un weekend in ombra, la Honda è riuscita a piazzare una zampata almeno nel Warm-Up del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, con Takaaki Nakagami che ha portato in cima alla lista dei tempi la sua RC213V con i colori LCR.

Il giapponese, che montava una gomma media all'anteriore ed una soft al posteriore, ha girato in 1'32"781, precedendo di appena 71 millesimi un Franco Morbidelli che sembra in palla anche in ottica gara, dopo aver staccato il secondo tempo anche in qualifica.

Tra le altre cose, è interessante notare che in casa Yamaha sembrano indirizzati verso scelte di gomme differenti: "Franky" e Fabio Quartararo hanno utilizzato una coppia di medie, mentre i due piloti factory, Maverick Vinales e Valentino Rossi, hanno utilizzato la dura al posteriore.

Stamattina sembra aver dato qualche frutto in più la scelta dei Petronas, visto che anche Quartararo ha chiuso sesto a poco meno di due decimi, nonostante un drittone alla curva 8, generato da un problema di qualche genere con il guanto sinistro. Vinales e Rossi invece hanno chiuso rispettivamente 11esimo e 14esimo, distanziati di tre e quattro decimi.

A livello di passo sembrano avere tanto da dire anche le Suzuki, con le GSX-RR che a loro volta montavano gomme differenti. Joan Mir ha staccato il terzo tempo con una coppia di gomme medie, staccato di soli 76 millesimi. Nella sua scia, a 143, c'è Alex Rins che invece aveva due soft.

Ancora differente la scelta su cui sembrano indirizzate le Ducati, che hanno tutte lavorato con media all'anteriore e soft al posteriore. La migliore delle Desmosedici GP è stata quella di Pecco Bagnaia, autore del quinto tempo, ma a livello di ritmo non sembrano lontanissimi neppure Johann Zarco ed Andrea Dovizioso, settimo ed ottavo, ma ad un paio di decimi.

Solo decima la prima delle KTM, che è stata quella di Miguel Oliveira, mentre bisogna scorrere la classifica addirittura fino al 16esimo posto per trovare l'Aprilia di Aleix Espargaro. Problemi, infine, per Danilo Petrucci: il pilota della Ducati si ritrova addirittura 21esimo ed ultimo ad oltre 1"5, ma ha completato appena 8 giri.