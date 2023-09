MotoGP | Misano, Prove: Bezzecchi da record, Bagnaia è 7°

Per fortuna che Marco Bezzecchi ha una mano dolorante, altrimenti verrebbe da chiedersi cosa sarebbe stato in grado di fare oggi a Misano. Il portacolori della Mooney VR46 è risultato il più veloce nella giornata inaugurale del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, facendo segnare il nuovo primato del tracciato romagnolo.

Fino ad oggi, nessuno era mai sceso sotto al muro dell'1'31", ma proprio all'ultimo giro il riminese ha firmato un 1'30"846 che lo ha portato in cima alla lista dei tempi. Ad onor del vero, va detto che in precedenza anche Maverick Vinales aveva infranto questa soglia nel turno pomeridiano con un 1'30"972. Una prestazione arrivata alla faccia di chi ritiene che Misano non sia una pista congeniale all'Aprilia.

Non smette mai di stupire Dani Pedrosa: il veterano spagnolo è tornato nella mischia per disputare la sua seconda wild card stagionale in sella alla KTM ed ha sfoderato un 1'31"101 che lo ha portato in terza posizione. Una prestazione che non solo dice che Dani non ha assolutamente dimenticato cosa serva per andare forte, ma anche che il nuovo telaio in carbonio introdotto dalla Casa di Mattighofen sulla sua moto può essere una soluzione molto interessante.

Su una pista che offre tanto grip, le Ducati però sono tornate a brillare dopo una Barcellona un po' complicata. A seguire infatti ci sono le altre due Desmosedici GP di Jorge Martin e di Luca Marini, che occupano la suqadra e la quinta posizione staccate di poco più di tre decimi.

Alla voce sorprese, anche se non dovrebbe essere così parlando di un otto volte campione del mondo, possiamo indicare anche Marc Marquez, perché il pilota della Honda è riuscito ad infilarsi in sesta posizione. Bisogna dire però che per riuscire in questa piccola impresa è stata fondamentale la scia che gli ha offerto l'ex compagno di box Pedrosa, che alla fine ha anche ringraziato infatti.

Pur essendo ancora piuttosto dolorante alla gamba destra a causa dell'incidente di domenica scorsa a Barcellona, Pecco Bagnaia è riuscito a guadagnarsi l'accesso diretto alla Q2, infilandosi in settima posizione. Il leader del Mondiale ha rischiato, perché si era visto cancellare un tempo nel finale a causa delle bandiere gialle, ma poi a tempo scaduto ha risalito la china con un 1'31"220.

Il quadro dei dieci piloti che hanno centrato la Q2 si completa con la Ducati di Alex Marquez, con la KTM di Brad Binder e con una grande sorpresa: l'Aprilia RNF di Raul Fernandez. Lo spagnolo ha avuto la meglio per un soffio su entrambi i fratelli Espargaro, che nel finale sono finiti entrambi ruote all'aria alla curva 15, con Pol che ha chiuso 11° davanti ad Aleix.

Proprio sulla pista dove due anni fa si era laureato campione del mondo, Fabio Quartararo ha faticato ancora una volta, ritrovandosi 13° a poco meno di otto decimi. Il limite della Yamaha però sembra essere quello, perché Franco Morbidelli è nella sua scia ed è stato più lento di appena 66 millesimi.

In 15° posizione troviamo poi Stefan Bradl, che oggi ha portato al debutto la base del prototipo 2024 della Honda, con la quale è riuscito a fare meglio di tutte le altre RC213V ad eccezione di quella di Marquez. Le altre infatti sono tutte oltre la 20° posizione. Tra quelli che dovranno passare dalla Q1 ci sono anche Michele Pirro e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente 16° e 19° con le loro Ducati. Out anche Jack Miller, che ha pagato a caro prezzo una caduta alla curva 3 con la sua KTM.