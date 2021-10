MotoGP | Misano, Libere 3: svetta Zarco, Bagnaia e Quartararo in Q1

La terza sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna di MotoGP ha delineato una Q1 che si prospetta davvero infuocata, almeno per quanto riguarda la lotta al titolo, visto che i due contendenti hanno mancato entrambi l'accesso diretto alla Q2 stamani.

Nonostante visivamente l'asfalto di Misano sembrasse in condizioni peggiori rispetto a quelle di ieri pomeriggio, i tempi sono andati giù in maniera piuttosto significativa in questa FP3 e la sensazione è che Pecco Bagnaia abbia sprecato una grande occasione, visto che sono tre Ducati a monopolizzare le prime tre posizioni.

A dettare il ritmo sono stati i due portacolori del Pramac Racing, con Johann Zarco che si è ripreso la vetta che occupava dopo la FP1, girando in 1'40"384 e precedendo di 87 millesimi la Desmosedici GP gemella di Jorge Martin. Terzo tempo poi per l'australiano Jack Miller, che paga invece 136 millesimi.

L'anello debole è stato proprio Bagnaia, che praticamente a tempo scaduto è arretrato in 11° posizione e quindi sarà costretto a passare dalla Q1. E la cosa curiosa è che a buttarlo fuori è stata proprio un'altra Ducati, quella di Luca Marini, che quindi centra la sua seconda Q2 diretta consecutiva per i colori Sky VR46 Avintia.

Un vero peccato per il piemontese, perché il leader iridato Fabio Quartararo era in evidente difficoltà e non è riuscito a fare meglio del 15esimo tempo, anche se alla fine è stato poco più di un decimo più lento rispetto a Pecco. Tra l'altro, per il pilota della Yamaha si tratta della prima volta in questa stagione in cui non è riuscito ad entrare direttamente in Q2.

Ma per entrambi non sarà affatto semplice riuscire a staccare il pass per la caccia alla pole, perché in Q1 saranno in ottima compagnia: per citarne solo alcuni, con loro ci saranno le due Suzuki di Joan Mir, 12°, e di Alex Rins, rallentato da una caduta alla curva 13. Ma anche le due Yamaha Petronas di Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, protagonisti però di una FP3 da dimenticare, chiusa in 22° ed il 23° posizione.

Tornando a parlare di quelli che invece la Q2 se la sono già guadagnata, è stata notevole la prestazione di Miguel Oliveira, quarto con la sua KTM nonostante sia incappato in una scivolata alla curva 15. Il portoghese precede le due Honda ufficiali di Marc Marquez e Pol Espargaro, con l'otto volte campione del mondo che si sembra finalmente deciso a passare definitivamente al nuovo telaio della RC213V.

Un bravo se lo merita Franco Morbidelli, unico tra i piloti Yamaha capace di infilarsi nella top 10 con il suo settimo tempo. Segno evidente del fatto che sul bagnato il ginocchio operato è meno un tormento. Spazio in Q2 anche per l'Aprilia, con Aleix Espargaro che proprio a tempo scaduto si è issato fino all'ottava posizione.

Più in difficoltà sul bagnato il suo compagno di box Maverick Vinales, che non è andato oltre al 17° tempo. E' andata peggio però a Lorenzo Savadori, che è stato davvero sfortunatissimo: al rientro come wild card dall'infortunio alla caviglia rimediato in Austria, il pilota romagnolo è caduto alla curva 1 e per lui si parla di frattura alla clavicola destra.

Già detto del decimo tempo di Marini, finalmente c'è stata una soddisfazione anche per Danilo Petrucci, che si è guadagnato la certezza di un posto nelle prime quattro file con il nono tempo. Non male per la sua ultima gara in Italia, visto che domani sarà anche il suo compleanno.

Non è stata una buona mattinata invece per il collaudatore Ducati Michele Pirro, caduto alla curva 16 e quindi solamente 13esimo. Male anche Enea Bastianini, che sul bagnato non sembra essere efficace quanto lo è stato un mese fa sull'asciutto, conquistando il suo primo podio in MotoGP: il pilota dell'Avintia Esponsorama ha chiuso solamente 18°.