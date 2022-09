MotoGP | Misano, Libere 3: Miller precede Bagnaia nell'1-2 Ducati

Carica lettore audio

Le Ducati si sono confermate in grande spolvero anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, ma è cambiato il nome in cima alla lista dei tempi, perché questa volta a mettere tutti in fila è stato Jack Miller.

L'australiano ha realizzato un crono molto interessante, perché è sceso fino a 1'31"296, prestazione che si è già attestata a circa un paio di decimi dalla best pole realizzata lo scorso anno dal compagno di box Pecco Bagnaia, che lo segue appena 71 millesimi più indietro e quindi sembra avere delle buone chance di ridurre al minimo l'impatto della penalità di tre posizioni in griglia che dovrà scontare domani.

A tallonare le due Desmosedici GP ufficiali nella FP3 c'è Fabio Quartararo, anche se il pilota della Yamaha paga un gap di ben 348 millesimi. Nella cumulativa, infatti, lo precede anche Enea Bastianini, che si è visto cancellare il miglior tempo della mattinata per una bandiera gialla, chiudendo solo 15°, ma con l'1'31"517 con cui aveva comandato la giornata di venerdì si è qualificato agevolmente per la Q2.

Bel balzo avanti anche per Alex Rins, autore del quarto tempo stamani con la sua Suzuki dopo la disavventura con il commissario che gli ha fatto esplodere l'airbag vissuta ieri pomeriggio. A completare la top 5 poi c'è l'Aprilia di Maverick Vinales, ma la bella notizia per il movimento tricolore è che finalmente si torna a vedere in Q2 Franco Morbidelli: l'aria di casa sembra aver fatto davvero bene al pilota della Yamaha, sesto stamani a 641 millesimi, ma soprattutto solo a tre decimi da "El Diablo".

Niente male anche il settimo tempo di Miguel Oliveira, anche se il pilota della KTM è stato fortunato, perché ha potuto approfittare delle bandiere gialle nel finale, una delle quali provocate proprio da una sua scivolata, che hanno portato alla cancellazione dei tempi di diversi piloti che lo avevano scavalcato. Oltre ai sette già citati e a Bastianini, entrano poi in Q2 anche Johann Zarco ed Aleix Espargaro, rispettivamente 13° e 17°, che però si sono qualificati con i tempi realizzati ieri.

Il primo degli esclusi, dunque, è stato Marco Bezzecchi, e per lui si tratta davvero di una beffa, visto che è rimasto fuori per appena un millesimo, per di più dopo che il suo crono migliore è stato cancellato. Out anche tutte le Honda: alla Casa giapponese non è bastato piazzare Pol Espargaro in nona posizione, perché nella cumulativa non figura tra i primi dieci.

Anzi, il pilota di Granollers è incappato anche in una scivolata piuttosto rovinosa alla curva 15. Così come a terra c'è finito Takaaki Nakagami alla curva 3, chiudendo 18°. L'arrivo nel box di Marc Marquez, pronto a scendere in pista nei test della settimana prossima, dunque, non ha risollevato le sorti del marchio del sol levante.

Tra quelli che dovranno affrontare la Q1 ci saranno anche gli altri ducatisti Luca Marini, Michele Pirro e Fabio Di Giannantonio, che hanno chiuso la FP3 rispettivamente in 10°, 12° e 15° posizione, con il portacolori del Gresini Racing che è pure scivolato alla curva 6. Dovrà affrontare la Q1 nell'ultima gara della sua carriera anche Andrea Dovizioso, solo 20° stamattina con la Yamaha RNF, giusto davanti a Jorge Martin, che è un altro di quelli che si è visto soffiare la Q2 con un tempo cancellato.

Classifica FP3 (non cumulativa)