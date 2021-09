MotoGP, Misano, Libere 3: Bagnaia di un soffio su Quartararo

Splende finalmente il sole su Misano e la situazione si è fatta decisamente interessante nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, con i primi tre del Mondiale che si sono andati a piazzare tutti nelle prime quattro posizioni.

Il più veloce è stato Pecco Bagnaia, che con la sua Ducati sta confermando un grande feeling anche sul tracciato romagnolo dopo aver conquistato la sua prima vittoria nella classe regina domenica scorsa ad Aragon. E chissà che magari qui non possa esserci il tanto atteso duello con il leader iridato Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha lo segue distanziato di soli 39 millesimi, con i due che si sono mostrati entrambi accreditati anche di un ottimo passo.

Occhio però a non sottovalutare il campione del mondo in carica Joan Mir, perché il maiorchino ha infilato la sua Suzuki in quarta posizione, con un ritardo di circa due decimi. E se riesce ad essere veloce sul giro secco possono essere dolori con la concorrenza, visto che la GSX-RR di solito riesce a far vedere le cose migliori in gara.

Tra i tre protagonisti del Mondiale si è infilato Jack Miller, a riprova del fatto che le Desmosedici GP sembrano particolarmente a loro agio sulla pista di casa. Non a caso, sono ben cinque quelle che si sono qualificate direttamente alla Q2 di oggi pomeriggio: oltre alle due già citate ci sono anche quella di Johann Zarco in settima posizione, quella di Jorge Martin in nona e quella del collaudatore Michele Pirro in decima.

Prestazioni che non vanno sottovalutate, perché bisogna considerare che il francese la settimana prossima si sottoporrà ad un'operazione per risolvere un problema di sindrome compartimentale e che anche il madrileno non è al top dal punto di vista fisico. Il pugliese invece è stato anche un filino fortunato, perché ha sfruttato alcuni tempi cancellati tra bandiere gialle e track limits.

Tornando a scorrere la classifica, Maverick Vinales ha dimostrato che il miglior tempo di ieri non era stato un fuoco di paglia. E' vero che a Misano ha già fatto due giorni di test con l'Aprilia, ma lo spagnolo ha già dato un bel saggio di quello che può essere il suo potenziale sulla RS-GP con il quinto tempo. Peccato invece per il suo compagno Aleix Espargaro, che è tra quelli che si sono visti cancellare il miglior crono, quindi alla fine è solo 16esimo e dovrà passare dalla Q1.

Gli ultimi due piloti ad aver avuto accesso diretto alla Q2 sono Alex Rins, sesto con la Suzuki, e Pol Espargaro, ottavo con la Honda. Una delle grandi delusioni della mattinata arriva proprio dall'altro lato del box Repsol, con Marc Marquez che non è andato oltre al 13esimo tempo: lo spagnolo è parso molto dolorante alla spalla destra, inoltre nell'ultimo time attack è caduto alla curva 14, stesso punto in cui sono scivolati anche Stefan Bradl ed Iker Lecuona.

Tra quelli che dovranno passare dalla Q1 c'è anche Franco Morbidelli: al debutto da pilota ufficiale Yamaha, ma anche al rientro dall'infortunio al ginocchio, ha chiuso con il 14esimo tempo, pagando 708 millesimi. Out anche Valentino Rossi, al quale il casco dedicato alla figlia in arrivo non ha portato fortuna. Il "Dottore" è caduto alla curva 13 e alla fine ha chiuso con il 19esimo tempo.

Il pesarese apre un trenino tutto di piloti italiani, che nell'ordine vede Enea Bastianini, Andrea Dovizioso e Luca Marini. Il nuovo arrivato in casa Petronas SRT ha ridotto a poco più di un secondo il ritardo dalla vetta, ma nella MotoGP serratissima di oggi basta così poco per ritrovarsi addirittura oltre la 20esima posizione.

E' stata infine una mattinata molto deludente per la KTM, con la migliore delle RC16 addirittura in 17esima posizione con Brad Binder. Senza contare che Miguel Oliveira e Danilo Petrucci si ritrovano addirittura a chiudere il gruppo, dopo essere finiti entrambi ruote all'aria. In particolare, il ternano si è rialzato zoppicando dopo una caduta alla curva 8, ma si spera che sia solo una botta.