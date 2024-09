MotoGP | Misano, Libere 1: Martin di un soffio su Marquez, Bagnaia 8°

Nonostante sia arrivato a Misano piuttosto debilitato da una violenta indigestione, Jorge Martin ha iniziato il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini decisamente con il piede giusto. Il pilota del Prima Pramac Racing è stato infatti il più veloce al termine della prima sessione di prove libere, fermando il cronometro su un tempo di 1'31"707 e risultando uno degli appena cinque che stamani sono stati capaci di infrangere il muro dell'1'32".

Nella sua scia, staccato di appena 37 millesimi, c'è un Marc Marquez che sembra essersi portato dietro dal weekend di Aragon un ottimo stato di forma anche in Romagna. Nelle prime fasi del turno era stato infatti il pilota del Gresini Racing a prendere la vetta della classifica, poi si è inchinato al madrileno del Prima Pramac Racing, pagando anche qualche minuto perso quando la sua GP23 preferita ha accusato un problemino tecnico che ha richiesto l'intervento dei suoi meccanici.

Molto interessante la zampata di Pol Espargaro, che alla sua terza wild card stagionale è riuscito ad issare la sua KTM addirittura in terza posizione. Il pilota spagnolo è ancora al lavoro con la RC16 laboratorio che ha utilizzato al Red Bull Ring, con soluzioni aerodinamiche innovative ed un motore che potrebbe essere la base di quello 2025. "Polyccio" alla fine ha chiuso a 213 millesimi dalla vetta.

Buono anche l'inizio del fine settimana di Franco Morbidelli, che sulla pista dove si allena costantemente con la VR46 Riders Academy ha trovato immediatamente il feeling con la Desmosedici GP del Prima Pramac Racing, piazzandosi quarto a soli 242 millesimi dal compagno di box.

La sorpresa della mattinata però è senza ombra di dubbio Fabio Quartararo, che ha cominciato con un quinto tempo probabilmente insperato. "El Diablo" è stato l'ultimo a scendere sotto al muro dell'1'32", ma va ricordato che un paio di settimane fa la Yamaha ha fatto un test privato qui, quindi forse è riuscito ad approfittare di questo piccolo vantaggio. Il vantaggio però ci sarebbe stato sulla carta anche per Alex Rins, ma lo spagnolo non è andato oltre al 17° tempo, risultando sette decimi più lento della M1 gemella.

Sesto tempo per la migliore delle Aprilia, che è stata quella di Aleix Espargaro. La Casa di Noale deve provare a riscattare il weekend da dimenticare di Aragon e tutto sommato ha iniziato abbastanza bene sulla pista di casa, perché il pilota di Granollers ha pagato meno di quattro decimi e anche Maverick Vinales è nella top 10 con il nono tempo.

Tra le due RS-GP ci sono la KTM di Brad Binder e la Ducati di un Pecco Bagnaia che lamenta un po' di dolore al collo, soprattutto nelle curve più veloci. Per il momento il campione del mondo in carica ha preferito non utilizzare antidolorifici, ma a rallentarlo non è tanto l'aspetto fisico, quando il posteriore della sua Ducati che è ancora un po' troppo ballerino. Stessa sensazione provata da Enea Bastianini, che è 13° con la seconda Desmosedici GP ufficiale.

La top 10 poi si completa con la GasGas Tech3 di Pedro Acosta, che apre un terzetto di KTM del quale fanno parte anche Jack Miller ed Augusto Fernandez, che sembra aver fatto uno step da quando Alberto "Pigiamino" Giribuola è diventato il suo capo tecnico.

In 14° posizione c'è la prima delle Honda, che ancora una volta è quella di Johann Zarco, mentre per trovare quella di Luca Marini bisogna scendere fino alla 18° posizione. A causa di un forte attacco di gastroenterite che lo ha colpito nella giornata di ieri, impedendogli di prendere parte ad i suoi impegni con i media, Joan Mir non è potuto scendere in pista. Il maiorchino è disidratato e molto debilitato al momento, quindi difficilmente lo vedremo in pista anche nella sessione pomeridiana.

Attardati anche i due piloti della Pertamina Enduro VR46, con Marco Bezzecchi che sembra un po' in difficoltà anche sulla pista di casa e non è riuscito a fare meglio del 15° posto. Fabio Di Giannantonio, ancora un po' dolorante alla spalla sinistra dopo l'infortunio del Red Bull Ring, è 19°.