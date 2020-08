MotoGP, Misano apre al pubblico: 10mila spettatori al giorno

La deroga concessa dalla Regione Emilia-Romagna che consente di aprire parzialmente le porte del Marco Simoncelli al pubblico in occasione dello storico doppio Gran Premio di settembre a Misano World Circuit, riempie di soddisfazione ed emozione i promotori pubblici e privati che nella Riders’ Land hanno lavorato sodo per mettere a punto un progetto all’insegna della massima sicurezza.

In queste settimane è stato infatti condiviso un lavoro puntuale e meticoloso, aderente alle normative, utile a preparare varie possibilità di affluenza a Misano World Circuit, mostrando attenzione ai protocolli e garantendone l’applicazione rigorosa. Un’altra testimonianza della virtuosa collaborazione che da 13 anni garantisce al territorio uno degli eventi più spettacolari al mondo.

Già dal 14 maggio Misano World Circuit, primo circuito in Europa, aveva riaperto le porte ai test di moto in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana. In queste settimane (le ultime quattro consecutive) si sono svolti due appuntamenti dedicati alle moto (promossi da FMI) e due alle auto (ACI Sport e il GT World Challenge che è in corso). Prove superate sull’applicazione dei protocolli anti Covid.

Tutto ciò, insieme ad una ferma volontà di garantire una ripartenza in sicurezza, ha portato alla decisione ufficializzata nell’ordinanza, di consentire l’accesso a 10.000 persone al giorno per ognuno dei due appuntamenti: il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (11-13 settembre 2020) e il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini (18-20 settembre 2020).

“E’ una decisione che ci emoziona – dicono all’unisono i Promotori dal territorio – perché a precise condizioni rappresenta anche un semaforo verde alla ripartenza dello sport mondiale, finalmente davanti al pubblico degli appassionati. Fra un mese saremo pronti ad accogliere in sicurezza 10.000 ospiti che ogni giorno potranno entrare al Simoncelli, garantendo in questo modo la possibilità che 60.000 persone nei due weekend possano vedere lo spettacolo dal vivo. Un grazie sincero alla Regione Emilia-Romagna e al presidente Bonaccini per aver ascoltato e valutato con attenzione il nostro progetto".

"Certo, non sono i 160.000 in un solo weekend dello scorso anno, ma oggi obiettivamente abbiamo un’occasione che fino a poche settimane fa pareva impossibile o complicatissimo da garantire. Sarà in ogni caso un sostegno per l’industria turistica, che potrà aggiungere un evento che, non va dimenticato, con la ‘carovana’ della MotoGP garantisce almeno altre 3.000 persone impegnate per l’organizzazione e nell’assistenza ai team e che alloggeranno in Riviera. A ciò si aggiunge il potente messaggio mediatico che raggiungerà tutto il mondo".

"E’ anche una grande assunzione di responsabilità, per onorare la quale lavoreremo sodo ogni giorno da qui alle gare. Una responsabilità da condividere con tutti coloro che parteciperanno ai due gran premi, affinché l’evento sia una grande festa che simboleggia nel mondo delle moto e non solo, un’accelerazione verso condizioni di sostenibilità degli eventi sportivi".

Si ricorda che il Marco Simoncelli ha una capienza omologata per circa 110.000 persone, delle quali oltre 40.000 in tribuna. Saranno previsti parcheggi ed accessi dedicati per le varie tribune, con un imponente spiegamento di steward per il controllo dei comportamenti all’esterno e all’interno dell’impianto.

Domani saranno dettagliate le modalità di acquisto e le varie opportunità. Tutte le informazioni saranno diffuse insieme all’attesissimo poster che comunicherà lo storico doppio Gran Premio.

Intanto è ufficiale il brand che affiancherà la denominazione del primo appuntamento a Misano World Circuit che quindi avrà il naming di Gran Premio LENOVO di San Marino e della Riviera di Rimini.