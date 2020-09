MotoGP, Misano 2, Warm-Up: a sorpresa spunta Alex Marquez

Il Warm-Up del Gran Premio d'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini ha regalato una grande sorpresa: per la prima volta da quando ha fatto il salto nella classe regina, Alex Marquez si è issato davanti a tutti.

Il pilota della Honda è stato il solo a lavorare con una coppia di gomme medie ed ha fermato il cronometro su un tempo di 1'32"402, precedendo di 10 millesimi il poleman Maverick Vinales, che invece montava una media all'anteriore ed una soft al posteriore sulla sua Yamaha, come la stragrande maggioranza degli altri.

Del resto, la temperatura stamattina era decisamente più bassa rispetto a quella che i piloti troveranno alle 14, quando molto probabilmente vedremo delle scelte differenti.

In terza e quarta posizione ci sono altre due Yamaha, quelle con i colori del Team Petronas, entrambe distanziate di meno di un decimo: Fabio Quartararo paga 77 millesimi e precede di 22 un Franco Morbidelli che in questo weekend continua a fare i conti con i problemi di stomaco che gli hanno impedito di prendere parte ai test di martedì.

Quinto tempo per l'altra Honda di Takaaki Nakagami, che ha puntato addirittura su una coppia di gomme soft, così come Joan Mir, che ha piazzato la sua Suzuki al settimo posto, alle spalle anche dell'Aprilia di Aleix Espargaro, che invece è allineato agli altri come scelta di gomme.

Ottavo tempo per la migliore delle KTM, che è quella di Pol Espargaro, mentre bisogna arrivare alla nona piazza per trovare la prima delle Ducati, che è stata quella di Andrea Dovizioso: il forlivese ha pagato 461 millesimi, precedendo di poco Pecco Bagnaia, che completa la top 10 con la Ducati Pramac.

Attardato Valentino Rossi: il "Dottore" non è riuscito a fare meglio del 12esimo tempo, pagando 534 millesimi con la sua Yamaha, pure lui con una media ed una soft. Poco più indietro, in 15esima piazza, c'è Danilo Petrucci, che oggi sarà chiamato ad una gara importante, visto che finalmente è riuscito a piazzare la sua Ducati almeno in terza fila.

Non è stato un Warm-Up semplice, infine, per Jack Miller: l'australiano è infatti incappato in una scivolata alla curva 2 nei primi minuti e quindi poi ha messo insieme solo 9 giri, chiudendo 20esimo ed ultimo, con un gap di 1"2.