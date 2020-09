La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini ha regalato una classifica con diverse sorprese, con alcuni dei big che non hanno neanche tentato un time attack, rimanendo però così fuori dal quadro provvisorio di quelli che avrebbero accesso diretto alla Q2.

Il più veloce alla fine è stato Brad Binder, che ha riportato la KTM in alto con un crono di 1'31"628 con cui ha preceduto di appena 2 millesimi un altro outsider come Takaaki Nakagami, velocissimo soprattutto nel terzo e nel quarto settore con la sua Honda del Team LCR.

Il primo dei big è quindi Fabio Quartararo in terza posizione: il pilota della Yamaha Petronas ha dato ancora una volta la sensazione di essere attrezzato di un ottimo passo e alla fine è terzo, ma a soli 16 millesimi dalla vetta della classifica.

Vicinissimo anche Maverick Vinales, che però ha vissuto una sessione abbastanza travagliata, almeno fino al momento del time attack: lo spagnolo era partito con il forcellone in carbonio sulla sua M1, poi è tornato a quello standard, con cui ha ottenuto il quarto tempo a 41 millesimi. Sotto al decimo di distacco poi c'è anche Pol Espargaro, quinto a 71 millesimi dal compagno di squadra con la seconda KTM ufficiale nonostante una scivolata alla curva 13.

Interessante il passo avanti mostrato in questa FP2 da Danilo Petrucci, diventato l'unico ducastica capace di scendere sotto all'1'32" in questo weekend per ora, seppur distanziato di oltre tre decimi da Binder. Il rovescio della medaglia per la Rossa è che sia Pecco Bagnaia che Andrea Dovizioso hanno provato il passo con la gomma media senza fare un time attack e al momento sarebbero entrambi costretti a passare dalla Q1.

Il portacolori del Pramac Racing è decimo nella FP2, ma è 11esimo nella cumulativa, perché Franco Morbidelli nel pomeriggio non è andato oltre al 14esimo tempo con la sua Yamaha Petronas, ma è qualificato grazie al tempo del mattino. Il forlivese invece si ritrova addirittura 18esimo, staccato di un secondo.

Nella top 10 c'è comunque un'altra Ducati ed è quella di Johann Zarco, che non si è fatto rallentare da una scivolata alla curva 2, chiudendo comunque ottavo, alle spalle della KTM di Miguel Oliveira e davanti alla Suzuki di Joan Mir. Questo vuol dire che tra quelli che al momento dovrebbero passare dalla Q1 c'è anche Valentino Rossi, solamente 12esimo nella FP2: il "Dottore" però ha voluto provare a portare una gomma al termine della distanza di gara, lavorando anche lui in ottica di domenica.

Peccato anche per Aleix Espargaro, arretrato fino al 15esimo posto con la sua Aprilia. Pare in grande difficoltà poi anche Alex Rins, che dopo gli errori di stamani non è riuscito a fare meglio del 17esimo tempo con la sua Suzuki. Bisogna segnalare, infine, l'assenza in pista di Stefan Bradl, che ha rinunciato al resto del weekend per un problema al braccio destro.