MotoGP | Mir: "Un incubo memorizzare la procedura di partenza"

Il campione del mondo 2020 è stato costretto a cercare una nuova moto per questa stagione dopo che la Suzuki ha dichiarato che avrebbe abbandonato la MotoGP al termine del 2022 e alla fine Mir ha firmato un accordo di due anni per unirsi alla squadra ufficiale Honda.

La fase dei test pre-stagionali non è stata facile per la Honda, con l'otto volte campione del mondo Marc Marquez che ha ammesso, dopo il test in Portogallo dello scorso fine settimana, che la RC213V 2023 è in grado di lottare al massimo per le posizioni compresa tra la quinta e la decima.

Mir, che alla fine dei test in Portogallo è risultato il miglior pilota Honda, seppur in 13° posizione, ha avuto un periodo altrettanto difficile quest'inverno per adattarsi alla moto, e riguardo alla procedura di partenza ha osservato: "Per memorizzare tutto, è stato un incubo perché dobbiamo fare molte cose con il dispositivo anteriore".

"Poi si seleziona la folle, che non è la normale folle di una moto da strada, ci si ferma, si abbassa il launch control, si controlla che tutto sia a posto e poi si parte".

"Quindi, è difficile perché con la Suzuki tutte queste cose erano molto diverse. Ora cambiare tutto è difficile. Ma è una questione di tempo. Se si ripete tutto, alla quinta gara della stagione lo farò automaticamente".

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir non ha intrapreso il suo viaggio verso la Honda da solo, poiché l'ex compagno di squadra alla Suzuki, Alex Rins, si è unito alla struttura satellite della Casa giapponese, il Team LCR.

Ma, cosa ancora più importante per il maiorchino, anche l'ex capo tecnico della Suzuki, Ken Kawauchi, è stato assunto dalla Honda per guidare lo sviluppo della RC213V.

"Vedere Ken-san nel box mi dà fiducia", ha detto. "Abbiamo ottenuto risultati incredibili insieme alla Suzuki ed averlo a bordo in questo processo è qualcosa di grandioso".

"Sono grato di aver vissuto questa esperienza con lui. Penso che possa fare un buon lavoro come ha fatto in Suzuki. Ma abbiamo bisogno di un po' di tempo, entrambi, per capire tutto, per conoscere tutte le persone. Penso che siamo sulla buona strada".