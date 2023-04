MotoGP | Mir trasferito in ospedale con un trauma cranico

Carica lettore audio

Lo spagnolo, che è l'unico rappresentante del team factory Honda a Termas de Rio Hondo, dopo che Marc Marquez si è infortunato in Portogallo, è partito dal fondo della griglia dopo una sessione di qualifiche sul bagnato da dimenticare.

Al primo giro della Sprint, Joan Mir è finito a terra in una caduta che le telecamere non hanno ripreso, anche se si è visto che veniva aiutato da due commissari, che lo afferravano uno per lato mentre arrancava sulla ghiaia della via di fuga.

Dopo essere stato assistito in pista, un'ambulanza lo ha portato al centro medico dell'impianto, dove i medici hanno effettuato un primo check-up. Gli esami hanno escluso qualsiasi frattura, ma il team di Ángel Charte, il direttore medico della MotoGP, ha deciso di trasferirlo all'ospedale di Santiago del Estero per una scansione radiologica completa.

"Joan ha avuto una forte contusione in gara, dalla quale si è ripreso nei primi momenti. Ma aveva difficoltà a muoversi, quindi è stato portato alla clinica del circuito. L'ho visitato e, senza allarmismi, presentava alcuni sintomi che abbiamo ritenuto di dover approfondire", ha concordato Charte, all'uscita dall'ospedale del circuito.

"Era sempre cosciente e orientato a livello cerebrale. Ha una forte contusione alla caviglia destra. La diagnosi iniziale è di trauma cranioencefalico, quindi procederemo a fare una TAC", ha aggiunto.

"Gli esami che abbiamo fatto qui non rivelano che abbia una frattura, ma, oltre all'esame neurologico completo che verrà fatto, faremo anche altri esami radiologici per poterlo escludere definitivamente", ha concluso il medico spagnolo.

Dopo essere stato in ospedale, il pilota maiorchino ha fatto nuovamente ritorno in autodromo, segno comunque che la situazione è sotto controllo. Secondo quanto riferito da Dorna, ora si sottoporrà ad ulteriori accertamenti al centro medico e domani mattina le sue condizioni saranno rivalutate prima del Warm-Up.

