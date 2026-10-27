MotoGP Malesia

MotoGP | Mir torna senza rivelare la malattia che lo ha tenuto fuori per 44 giorni: "Non è stato un periodo facile"

Joan Mir riapparirà questo fine settimana a Sepang dopo essere stato assente, per motivi ancora non rivelati, dallo scorso 13 settembre, quando si è ritirato dal GP di San Marino.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 27 ott 2026, 14:05

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Quasi sette settimane dopo essersi fermato dopo il quinto giro nella gara di Misano, Joan Mir riapparirà questo venerdì in sella alla Honda RC213V all'inizio del GP della Malesia, 19° tappa del calendario 2026 della MotoGP.

Mir ha spiegato il sabato di Misano che non aveva forze né energia, senza approfondire i motivi che lo avevano portato a quella situazione. Il giorno seguente, in gara, Mir si è ritirato e non ha più avuto contatti con i media.

"Non è stata una fase facile", ammette ora il pilota nel comunicato di anteprima del weekend di Sepang, diffuso dal suo team questo martedì.

"Voglio ringraziare tutte le persone a me vicine per avermi aiutato a mantenere la concentrazione e a continuare a lavorare per raggiungere l'obiettivo finale", continua il campione del mondo 2020.

"Durante l'ultima settimana ho potuto girare con diversi tipi di moto, e i medici mi hanno dato il via libera per tornare", informa.

"Ho tanta voglia di ritrovare il team e vedere cosa possiamo ottenere in queste ultime gare dell'anno. Sepang è un circuito che mi porta bei ricordi, sia a me sia a noi in Honda, e credo che sia la decisione giusta rientrare su un tracciato così conosciuto", valuta lo spagnolo, 18° della generale con 33 punti, 332 meno del leader Marc Marquez.

Una situazione che non inquieta Mir, che la prossima stagione lascerà la Honda e affronterà la sfida di correre con una Ducati del Gresini Racing, lo stesso percorso che prima avevano intrapreso piloti come Alex Marquez e lo stesso Marc.

Per questo non vuole fissarsi alcun tipo di obiettivo per questo rientro. "La cosa più importante di questo fine settimana è tornare in sella alla moto, riprendere il contatto con il team e verificare le mie sensazioni", conclude il maiorchino.

Senza diagnosi medica

Mir ha lasciato Misano a metà settembre lamentando mancanza di energia e di sentirsi molto male. Il team, il 16 settembre, ha informato: "Le analisi effettuate su Mir hanno rivelato 'parametri alterati nel sangue' che richiedono ulteriori indagini, per cui dovrà ancora sottoporsi a nuovi esami medici per conoscere esattamente l'origine dei suoi problemi".

Dopo averlo sottoposto a diversi esami, il dottor Angel Charte, direttore medico della MotoGP, ha spiegato il 22 settembre, tramite un comunicato del team: "Al momento, i risultati degli esami non sono conclusivi e gli sono stati prescritti riposo assoluto e terapia riabilitativa per i prossimi 15 giorni". Un periodo che si concludeva il 6 ottobre, tre settimane fa.

"Joan Mir sta sperimentando da diversi mesi vari sintomi che incidono sulla sua energia e sul suo rendimento, i quali si sono recentemente aggravati. Al momento, la causa esatta è sconosciuta", aggiungeva il dottor Charte. "Data la persistenza e la gravità dei sintomi, Mir si sta sottoponendo a una serie di esami con l'obiettivo di ottenere una diagnosi definitiva".

La scorsa settimana, Mir ha caricato sui suoi social network foto e video mentre si allenava con moto off-road, dopo che il team manager della squadra, Alberto Puig, aveva assicurato che lo aspettavano per il GP della Malesia, come alla fine sarà, nonostante,fino a questo momento, siano sconosciuti i motivi che hanno portato Mir a restare 44 giorni fuori e a saltare i Gran Premi di Austria, Giappone, Indonesia e Australia.

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