MotoGP | Mir: “Suzuki, decisione inaspettata. Parlo con Honda, ma non solo...”

Motorsport.com aveva anticipato l’uscita di scena di Suzuki alla fine di questa stagione in occasione dei test di Jerez di due settimane fa. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale da parte della Casa di Hamamatsu in cui si ufficializzano le trattative con Dorna per lasciare la MotoGP dal 2023. La notizia ha colpito tutti come un fulmine a ciel sereno, ma i pretendenti a ricoprire il posto lasciato vacante non sono certo mancati in questi dieci giorni.

Alla vigilia del Gran Premio di Francia, tutti gli occhi sono puntati sui due piloti Suzuki, che di punto in bianco si trovano a dover cercare una sistemazione in vista della prossima stagione. Joan Mir è stato legato più volte a Honda, e lo stesso maiorchino conferma le discussioni con la Casa dell’ala dorata. Tuttavia, il campione del mondo 2020 si trova a volersi aprire più strade, perciò ha intavolato discorsi con diversi costruttori in vista del futuro ormai per certo lontano da Suzuki.

Tuttavia, c’è ancora tutta la stagione 2022 da disputare e la voglia di fare bene con il team è molta, per concludere al meglio l’avventura che lo ha portato a coronare il sogno iridato: “Sono stati giorni difficili, penso che la cosa peggiore fosse che la cosa è stata inaspettata. Questa è la parola, inaspettata, nessuno si aspettava una cosa del genere. Eravamo in trattative per le prossime stagioni, quando ho ricevuto la notizia il mio primo pensiero è andato alle persone in Suzuki. Ciò che rende speciale questo team è l’insieme di persone che ci lavorano. Senza troppe informazioni, sapendo che le nostre strade si separano alla fine della stagione, non la stiamo vivendo bene. Ma vedremo”.

Con un occhio però dovrà dare uno sguardo al futuro: “Da Jerez siamo ufficialmente sul mercato. Sicuramente, come avevo detto, ero in trattative con Suzuki prima che accadesse tutto. Ora il mio manager avrà più lavoro di quanto si aspettasse. Sta parlando con Honda, con diversi costruttori per provare a creare il mio futuro fuori da Suzuki. Non è facile”.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Non ho molta fretta”, prosegue. “Se chiedi a ogni pilota del paddock, preferisce avere il futuro già stabilito, penso sia la stessa cosa per tutti. Appena sapremo qualcosa, sarà meglio per me. Ma ora la motivazione è diversa, prima era quella di continuare a fare dei buoni risultati e grandi cose per Suzuki, continuare nel miglior modo. Ora è differente, dobbiamo finire la stagione nel miglior modo possibile. Lotteremo per il campionato fino all’ultima gara per dare al team un buon risultato a fine anno. Niente mi renderebbe più felice”.

Per Alex Rins questa notizia ha rappresentato una motivazione extra per poter disputare una stagione 2022 eccellente: “Anche per me lo è, si può prendere in due modi: come un’energia extra o come qualcosa che ti butta giù, perché è normale sentirsi giù in una situazione del genere. Ma lo prendiamo tutti in modo diverso, abbiamo molto da far vedere quest’anno, non abbiamo ancora detto la nostra in questo campionato. Abbiamo un gran pacchetto, un gran team con la stessa nostra motivazione di concludere con Suzuki nel miglior modo possibile”.

“Sono arrabbiato per la decisione che ha preso qualcuno. Il team è fantastico, è uno dei più speciali del paddock. Tutti conoscono le persone che lavorano in questo team, non è speciale perché è Suzuki. Sì, è Suzuki, ma sono le persone che ci lavorano a renderlo speciale e il lavoro che abbiamo fatto ha dato valore a tutto. Sono arrivato qui quattro anni fa, ma ci sono tante persone che c’erano prima di me. Hanno lavorato sodo per diventare campioni nel 2020, lo scorso anno terzi. È un costruttore che di solito lotta per i campionati ogni anno”, ricorda Mir.

Nonostante i buoni risultati ottenuti e un titolo mondiale in tasca, Suzuki ha preso la decisione drastica di lasciare la MotoGP al termine di questa stagione: “Ovviamente è sorprendente, ma è anche una situazione difficile da gestire. Nessuno forse vuole dirlo, parlarne. Se hanno deciso così velocemente, è per un motivo. Altrimenti tutto va alla grande. Noi qui non siamo in lotta per il 15° o il 16° posto o per fare solo qualche punto, non è così. È una cosa grossa. Ma non ci sarà uno sforzo minore, sono molto professionali. Lo hanno dimostrato anche nel 2020 con la pandemia. Sono stati gentili con le persone del team per molti motivi e in questo caso non faranno eccezione. Daranno il 100%, si fermeranno quando sarà il momento”.

Joan Mir si sente a proprio agio con la squadra, e spera di poterla conservare all’arrivo in un altro team. Tuttavia sa che non sarà semplice e dovrà capire le esigenze della sua nuova squadra: Mantenere il proprio team “Nella situazione attuale sarebbe fantastico mantenere il mio team, ma dobbiamo anche considerare dove andrò, quali saranno le condizioni. Ci sono tanti fattori, sicuramente il mio team ha ottenuto ottimi risultati e abbiamo una bella atmosfera, ma a volte ci sono cose che non si possono controllare. Nel caso in cui andassi altrove, quella squadra avrebbe i propri motivi per non sostituire una persona. Vedremo, è difficile. È complicato parlare di questo, più che le voci su Honda o altro è il rispetto che ho per Suzuki e per il team. Non è facile parlare di questo, non mi sento a mio agio”.