MotoGP | Mir: "Se lasciassi la Honda, mi sentirei un fallito"

Il Campione del Mondo MotoGP 2020 ha continuato giovedì, in vista del Gran Premio di Catalogna, sulla stessa linea di quindici giorni fa, quando in Austria aveva assicurato che la sua intenzione era quella di continuare dove si trova anche nella prossima stagione, rispettando il suo contratto.

Nel frattempo è emerso che il Gresini Racing, squadra satellite della Ducati ma con autonomia di ingaggio dei piloti, era interessato alla situazione di Joan Mir e ai suoi piani per il 2024. Un interesse che, secondo lo spagnolo, è stato apprezzato ma rifiutato.

"Quando un pilota del mio livello è in difficoltà, è logico che alcune squadre vengano a chiedere come stai e com'è la situazione. Sono molto grato per l'interesse delle squadre, ma se me ne andassi da qui in questo momento, dalla Honda, sentirei che sto fallendo", ha spiegato Mir.

"Sono giovane e penso di avere il margine per vincere di nuovo tra qualche anno, anche se non sarà questo. Senza dubbio", ha aggiunto il 25enne. "Ho un debito qui e voglio che funzioni".

Per Mir, rimanere alla Honda è una sfida a lungo termine e spera in una reazione che gli permetta di lottare ancora per il campionato. "Sarebbe bello poter vincere con due marchi giapponesi diversi, e se è stato fatto con Suzuki, penso che si possa fare anche con Honda".

Joan Mir, Squadra Repsol Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, Mir vuole vedere una reazione da parte del costruttore di Tokyo. "Così come sono fiducioso (che si possa diventare campioni con la Honda), voglio anche vedere un cambiamento, che finora non c'è stato, per il prossimo anno. Al momento la situazione è questa".

Un cambiamento da parte della Honda che deve essere importante, non piccoli passi. "Dobbiamo fare un grande cambiamento, nella struttura, nella moto. Dobbiamo cercare un concetto leggermente diverso, con quello attuale sarà difficile essere davanti in uno o due anni. Dobbiamo fare un grande cambiamento, che la Honda conosce già e ci sta lavorando".

Un cambiamento di concetto che difficilmente si vedrà nei test di Misano dell'11 settembre. "Non credo, porteranno un cambiamento in meglio, ma partendo dalla base che già esiste. Credo che dovremo fare qualcosa di molto diverso", ha detto il numero 36.