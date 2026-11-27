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MotoGP | Mir: "Sappiamo cos'ho, sappiamo cosa succede e il trattamento da fare per stare meglio"

Joan Mir farà il suo ritorno questo fine settimana dopo aver saltato sette degli ultimi otto Gran Premi a causa di un disturbo che gli provoca vertigini e perdita parziale della vista.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 27 nov 2026, 08:40

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Joan Mir si è fermato dopo il GP di San Marino a causa di una malattia che, in quel momento, non si è potuta precisare e che ha finito per trasformarsi in un problema legato al cuore, che gli causava vertigini e perdita parziale della vista, soprattutto in situazioni di forte stress.

Dopo essere riapparso in Malesia, dopo diverse gare di assenza, il pilota della Honda è tornato ad affidarsi ai medici per proseguire il recupero, e non ha corso in Qatar e a Portimao. Questo venerdì a Valencia salirà in sella alla Honda per l'ultima volta, in quello che sarà anche l'ultimo Gran Premio della stagione.

"Ho continuato a lavorare con i medici, facendo gli esercizi ed il trattamento che mi hanno aiutato a poter correre meglio in Malesia. Poi, abbiamo visto che c'era ancora qualche ramo del recupero che ci mancava, cioè quando c'è molto stress durante la gara, quando mi salgono molto le pulsazioni", ha spiegato.

"Ho avuto di nuovo un episodio con la questione della vista e da lì ho continuato a curarmi nello stesso modo. Abbiamo escluso altre vie mediche da cui poteva venire questo problema. Sappiamo cos'è, sappiamo cosa succede e sappiamo il trattamento che sto seguendo, e che sto meglio", ha aggiunto.

"Io mi sento bene, se sono qui è perché sono al 100% e ho voglia di fare bene", ha sottolineato, scartando qualsiasi speculazione sul futuro. "Credo di essere al cento per cento, e se non lo sono ora, a febbraio lo sarò, perché l'unica cosa di cui ho bisogno è tempo".

Per Mir era importante tornare a toccare la moto prima dell'inverno. "Sì, e non solo per quello. Credo che fosse molto importante venire a Valencia, perché è chiaro che chiudiamo una tappa con Honda. Sono stati quattro anni con più momenti complicati che belli, ma anche con momenti belli", ha ricordato.

"Buoni risultati che, quando li ottieni, valgono il doppio. E la verità è che da una parte sarà emozionante perché chiudiamo questa tappa, ed è chiaro che martedì ne inizia una, anche molto entusiasmante. Quindi vediamo come va", confermando che salirà sulla Ducati del Gresini Racing.

"È chiaro che l'anno prossimo abbiamo davanti una sfida molto bella. Ma prima dobbiamo anche finire qui. Alla fine, anche Honda in questa ultima fase, in questa ultima tappa, mi ha dato tutte le facilitazioni per poter recuperare nel modo migliore. Questo fa loro molto onore e la verità è che meritano anche che chiudiamo questa tappa in un buon modo".

"È chiaro che non ho vissuto la migliore fase dell'anno, non mentirò. Però è stata più una fase professionale perché alla fine, la cosa buona è che ho un buon ambiente familiare e a casa mi hanno aiutato in tutti i modi. È servito anche ad escludere, abbiamo fatto un sacco di esami per vedere come potevamo migliorare tutto quello che stava succedendo con la questione della vista, da dove veniva".

"Abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato forte, ma è stata una fase... A me quello che piace è correre, non stare dai medici", ha detto Mir prima di confermare: "Il mio ritorno è stato posticipato un po' perché ieri avevo un esame per escludere qualsiasi problema cardiologico", ha rassicurato.

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