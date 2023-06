MotoGP | Mir salta anche Assen, al suo posto c'è Lecuona

Il campione del mondo 2020 si è infortunato nella FP2 del Gran Premio d'Italia, inizialmente per una contusione al mignolo della mano destra, ma dopo ulteriori esami è stata rilevata un'ampia contusione all'intero dito e al lato della mano.

Il pilota è stato dichiarato non idoneo a correre al Mugello e non si è nemmeno recato al Sachsenring lo scorso fine settimana, dove la Honda non era obbligata per regolamento a sostituirlo.

Nella prima entry list ufficiale al Gran Premio d'Olanda, che inizierà questo venerdì, Mir non compare e al suo posto c'è il giovane valenciano Iker Lecuona, membro del team Honda WorldSBK, che ha sostituito l'infortunato Marc Marquez nel GP di Spagna.

Se nelle prossime ore il maiorchino dovesse avvertire un netto miglioramento, la Honda avrebbe ancora tempo per manovrare fino a giovedì, anche se Lecuona è già stato convocato e ha i biglietti per recarsi in Olanda.

Per Mir questa sarà la terza gara consecutiva che salta dopo il Mugello ed il Sachsenring, aggiungendo a queste assenze anche quella in Argentina, dove non ha disputato la gara lunga in seguito ad un incidente nella Sprint.

Quest'anno l'ex pilota della Suzuki ha preso parte solo alle gare di Portimao, Austin, Jerez e Le Mans, ottenendo un totale di cinque punti, che lo relegano al 24° posto in classifica generale, a 155 punti dal leader Pecco Bagnaia.

Anche il pilota del Team LCR Honda Alex Rins è assente dalla lista dei partecipanti ad Assen a causa di un grave infortunio. Il pilota catalano ha riportato la frattura di tibia e perone in Italia e quindi non correrà in Olanda dopo aver saltato anche il Sachsenring.

Il team di Lucio Cecchinello non era obbligato a sostituirlo per quest'ultima gara, ma questo fine settimana sarà sostituito dal collaudatore Honda Stefan Bradl. Quella olandese sarà la terza gara dell'anno per il tedesco, dopo Austin, dove ha sostituito Marc Marquez, e Jerez, dove ha corso come wild card.

Marquez, che ha subito cinque cadute durante il fine settimana in Germania e non ha corso la gara di domenica, è nella lista dei partecipanti per la Honda, che aspetta il suo pilota ad Assen giovedì.

Mensaje a Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Alexander Trienitz