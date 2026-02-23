Vai al contenuto principale

Intervista
MotoGP Test a Buriram

MotoGP | Mir: "Manca aderenza e serve una rivoluzione: siamo allo stesso punto"

Il pilota Honda non è rimasto del tutto soddisfatto dei test a Buriram, un circuito che non gli si addice particolarmente, e segnalando una mancanza di aderenza sulla sua Honda, il che gli ha fatto chiedere a chiare lettere un intervento da parte della Casa giapponese.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir ha concluso l'ultima giornata di test ufficiali della MotoGP, tenutasi domenica sul Chang International Circuit di Buriram, con il quarto miglior tempo della sessione pomeridiana: il tempo di 1'29"296 ottenuto nell'ultimo giro dell'ultima uscita, che gli è valso il 10° posto nella classifica cumulativa odierna.

Il pilota maiorchino, che al mattino era dodicesimo, è uscito nel pomeriggio per completare una serie di dieci giri senza interruzioni, i primi nove in 1'30", arrivando a 1'31" nell'ultimo.

Da lì, Mir è tornato ai box per fare una nuova uscita con due passaggi lenti e rientrare. Alla fine della giornata, il pilota Honda ha fatto un ultimo run di tre giri con gomme nuove, ottenendo un 1'29"449, 1'29"412 e scendendo fino a 1'29"296. Tempo con cui ha concluso la sua pre-stagione come miglior pilota Honda e di qualsiasi moto giapponese in griglia.

"Su questo circuito faccio più fatica che a Sepang, non riesco a sfruttare tutto il potenziale della moto e questo non mi soddisfa del tutto", ha detto alla fine della giornata, chiarendo che ritiene di poter fare ancora meglio.

Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Foto di: Kaikungwon Duanjumroon / NurPhoto via Getty Images

"Ieri abbiamo dovuto cambiare la geometria della moto e altre cose. Al momento non abbiamo un pacchetto molto competitivo, ma sono sicuro che i ragazzi troveranno qualcosa questa settimana per alzare un po' il livello", ha valutato, in vista dell'inizio della stagione, il prossimo fine settimana con il Gran Premio di Thailandia, proprio su questo stesso tracciato.

"Credo di essere nella stessa posizione degli altri, perché sono stato il più competitivo tra loro", ha aggiunto in riferimento ai suoi compagni di marchio.

Tuttavia, Mir ha un punto che considera debole parlando della RC213V del 2026. "In termini di grip abbiamo bisogno di una rivoluzione, perché sotto questo aspetto siamo messi come l'anno scorso, ma gli altri sono migliorati".

"È anche vero che il telaio che hanno portato qui non è il migliore per la nostra moto", ha aggiunto.

A conclusione della pre-stagione, Mir ritiene che l'obiettivo sia lontano dalla vetta. "In queste circostanze, se nessuno cade davanti a noi, saremmo tra i primi 8 o 10", ha detto tenendo i piedi per terra, in linea con Alberto Puig, il team manager del costruttore di Tokyo.

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Johann Zarco, Team LCR Honda

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Joan Mir, Honda HRC

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Luca Marini, Honda HRC

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Johann Zarco, Team LCR Honda

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Joan Mir, Honda HRC

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Marc Marquez, Ducati Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Michele Pirro, Gresini Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Joan Mir, Honda HRC

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Michele Pirro, Gresini Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Johann Zarco, Team LCR Honda

Alex Marquez, Gresini Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Joan Mir, Honda HRC

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Johann Zarco, Team LCR Honda

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Joan Mir, Honda HRC

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Marc Marquez, Ducati Team

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jack Miller, Pramac Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Johann Zarco, Team LCR Honda

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

