MotoGP | Mir: "Manca aderenza e serve una rivoluzione: siamo allo stesso punto"

Joan Mir ha concluso l'ultima giornata di test ufficiali della MotoGP, tenutasi domenica sul Chang International Circuit di Buriram, con il quarto miglior tempo della sessione pomeridiana: il tempo di 1'29"296 ottenuto nell'ultimo giro dell'ultima uscita, che gli è valso il 10° posto nella classifica cumulativa odierna.

Il pilota maiorchino, che al mattino era dodicesimo, è uscito nel pomeriggio per completare una serie di dieci giri senza interruzioni, i primi nove in 1'30", arrivando a 1'31" nell'ultimo.

Da lì, Mir è tornato ai box per fare una nuova uscita con due passaggi lenti e rientrare. Alla fine della giornata, il pilota Honda ha fatto un ultimo run di tre giri con gomme nuove, ottenendo un 1'29"449, 1'29"412 e scendendo fino a 1'29"296. Tempo con cui ha concluso la sua pre-stagione come miglior pilota Honda e di qualsiasi moto giapponese in griglia.

"Su questo circuito faccio più fatica che a Sepang, non riesco a sfruttare tutto il potenziale della moto e questo non mi soddisfa del tutto", ha detto alla fine della giornata, chiarendo che ritiene di poter fare ancora meglio.

Joan Mir, Honda HRC Foto di: Kaikungwon Duanjumroon / NurPhoto via Getty Images

"Ieri abbiamo dovuto cambiare la geometria della moto e altre cose. Al momento non abbiamo un pacchetto molto competitivo, ma sono sicuro che i ragazzi troveranno qualcosa questa settimana per alzare un po' il livello", ha valutato, in vista dell'inizio della stagione, il prossimo fine settimana con il Gran Premio di Thailandia, proprio su questo stesso tracciato.

"Credo di essere nella stessa posizione degli altri, perché sono stato il più competitivo tra loro", ha aggiunto in riferimento ai suoi compagni di marchio.

Tuttavia, Mir ha un punto che considera debole parlando della RC213V del 2026. "In termini di grip abbiamo bisogno di una rivoluzione, perché sotto questo aspetto siamo messi come l'anno scorso, ma gli altri sono migliorati".

"È anche vero che il telaio che hanno portato qui non è il migliore per la nostra moto", ha aggiunto.

A conclusione della pre-stagione, Mir ritiene che l'obiettivo sia lontano dalla vetta. "In queste circostanze, se nessuno cade davanti a noi, saremmo tra i primi 8 o 10", ha detto tenendo i piedi per terra, in linea con Alberto Puig, il team manager del costruttore di Tokyo.

