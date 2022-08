MotoGP | Mir: "Non voglio distruggere la squadra in cui andrò"

Carica lettore audio

Il campione del mondo 2020 Joan Mir dovrebbe unirsi alla squadra ufficiale Honda il prossimo anno, insieme a Marc Marquez, dopo la decisione shock della Suzuki di abbandonare la MotoGP al termine della stagione in corso.

Come per ogni cambio di casacca di un pilota, parte delle trattative è incentrata sui membri della squadra che Mir potrà portare con sé dalla sua attuale squadra.

Mir sta parlando con la Honda per vedere chi della sua squadra, che presto non avrà più un lavoro, potrà seguirlo nel 2023, ma è cauto nei confronti della squadra già presente in HRC e non vuole alterare questo equilibrio.

"Siamo molto vicini", ha detto Mir quando gli è stato chiesto quando potremo aspettarci notizie sul suo futuro prima del Gran Premio d'Austria di questo fine settimana.

"Siamo più vicini di ieri! Questa è una buona cosa. E credo che presto avremo notizie in merito".

Alla domanda sulla possibilità di portare con sé gli ex membri del team Suzuki, Mir ha aggiunto: "Non voglio distruggere una squadra".

"È una cosa che non voglio, ma è importante quello che vogliono fare prima di tutto con i ragazzi che sono lì e cercare di capire se alcune persone della Suzuki possono venire con me, perché non hanno un lavoro".

"Quindi, non è che voglio portare la mia squadra in un altro posto, perché c'è già altra gente lì. Stiamo cercando di capire queste cose, ma non è facile in questa situazione".

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir non è ancora salito sul podio quest'anno con la Suzuki e non crede che un eventuale risultato positivo nella gara del Red Bull Ring possa influire sulla decisione della Honda riguardo alla sua squadra per il 2023.

"No. Sappiamo che non si tratta di spingere o meno un costruttore", ha detto. "Stiamo vivendo una situazione straordinaria. È più che altro per superare questo momento difficile e goderci un po' di più i fine settimana, e anche mentalmente ci darà una bella spinta".

Nella giornata di sabato intanto la KTM ed il team Tech3 dovrebbero annunciare l'ingaggio dell'attuale pilota ufficiale Honda Pol Espargaro per il 2023. Per il pilota di Granollers si tratterà di un ritorno in entrambe le strutture.