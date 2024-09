MotoGP | Mir non recupera dalla gastroenterite: weekend finito, spera nei test

La cosa era già nell'aria da ieri, ma questa mattina è arrivata la conferma ufficiale della Honda Repsol: Joan Mir non prenderà parte al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP.

Il pilota maiorchino è stato vittima di un violento attacco di gastroenterite, che lo tormenta fin dall'inizio del weekend di Misano. Per far capire quanto stesse male, basta pensare che nella giornata di giovedì non ha avuto neppure la forza di partecipare ai suoi impegni con i media, preferendo stare a riposo nella speranza che le sue condizioni potessero migliorare in vista dell'inizio dell'attività in pista.

Una speranza che ieri si è dimostrata vana, visto che il campione del mondo 2020 non ha avuto modo di salire in sella alla sua RC213V, saltando entrambe le sessioni del venerdì in quanto molto debilitato e disidratato.

Joan Mir, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Purtroppo stare a riposo non è servito neppure per cambiare le cose in vista della giornata di sabato, perché questa mattina la HRC ha comunicato tramite i suoi canali social che Mir ha deciso di rinunciare anche al resto del weekend, con l'obiettivo di provare a tornare in pista lunedì, in una giornata di test che dovrebbe essere cruciale per la Honda, visto che è previsto tantissimo materiale nuovo da provare, compreso un pacchetto aerodinamico inedito.

"Le condizioni di Joan Mir hanno mostrato segni di miglioramento durante la notte, ma questa mattina le sue condizioni sono nuovamente peggiorate. Sotto le istruzioni dello staff medico, guidato dal dottor Charte, Mir si ritirerà dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il suo obiettivo è tornare in pista per il test di lunedì", spiega la nota della Casa giapponese.

Un'altra tegola per il maiorchino, che finora in questa stagione ha conquistato appena 15 punti. Ma con le prestazioni attuali, non aveva neanche troppo senso rischiare per stare magari in coda al gruppo. E' normale quindi che il focus si sia spostato sul test di lunedì, che sarà fondamentale per provare a risollevare la Honda dal fondo dello schieramento.