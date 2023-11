MotoGP | Mir: "Non posso permettermi un altro anno come questo"

Dopo che la Suzuki ha deciso di abbandonare la MotoGP al termine della stagione 2022, Joan Mir si è rifugiato alla Honda per quest'anno, firmando un accordo biennale per correre con la squadra ufficiale.

Ma quest'anno è stato infelice per il campione del mondo 2020, che ha ottenuto solo 24 punti in 17 gare, con un quinto posto nel GP d'India, mentre gli infortuni lo hanno costretto a saltare i GP d'Argentina, Spagna, Italia, Germania ed Olanda.

Quest'anno Mir ha parlato a volte di un possibile ritiro, ma ha ammesso che gli dispiacerebbe lasciare la Honda in questo momento.

Prima del Gran Premio di Thailandia dello scorso fine settimana - nel quale Mir si è classificato al 12° posto - ha dichiarato di aver iniziato a trovare piccoli aspetti positivi di gara in gara, ma di non riuscire ancora a divertirsi in sella alla RC213V.

"Non riesco ancora a divertirmi nelle gare, ma ho fatto dei progressi per quanto riguarda l'aspetto mentale, prendendo le cose in modo diverso, cercando di godermi le piccole cose, i pochi momenti positivi sulla moto, come un buon risultato in una sessione di prove o una buona sensazione in gara", ha detto.

"Invece di vedere tutto ciò che è negativo, vedo più cose positive, e questo mi permette di avere un umore migliore e mi aiuta ad affrontare la stagione. In questo momento bisogna essere pazienti, prendere il momento attuale nel modo migliore e sono contento di come sto andando, perché non è affatto facile".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Repsol Honda Team

"Ma dobbiamo aspettare e vedere cosa porteranno a Valencia e, nel frattempo, cercare in alcune delle gare rimanenti di fare come in India e di essere vicini al podio, cercando di ottenere un buon risultato. In questo momento sto pensando solo a questo".

Ha poi aggiunto: "Sono consapevole che la situazione non si risolverà da un giorno all'altro, ma so anche bene che, per quanto stia gestendo bene la situazione, un altro anno come questo non lo voglio fare, non me lo posso permettere".

"Dobbiamo fare le cose per bene il più possibile, in modo che queste persone capiscano e portino qualcosa che mi permetta di avere una stagione più confortevole".

Mir diventerà il leader de facto della Honda nel 2024 con la partenza di Marc Marquez verso il Gresini Racing, nel quale guiderà una Ducati, e pensa che il marchio dovrebbe "prestare più attenzione a me di quanto non abbia fatto" in termini di feedback.

"Non l'ho ancora notato, nei team, e ancora di più nei team ufficiali, un pilota è molto indipendente dall'altro", ha detto Mir a proposito dell'assunzione del ruolo di leader in Honda.

"È come un'altra squadra, non mi accorgo molto di quello che succede dall'altra parte del box, ma solo di quello che succede nella mia parte del team e del feedback con i giapponesi".

"È chiaro che sanno chi resta e che dovrebbero prestare più attenzione a me di quanto non abbiano fatto".