MotoGP | Mir: “Non andrei in Yamaha, voglio sistemare le cose in Honda”

Nel suo primo anno con la Honda, Joan Mir ha dovuto abituarsi a convivere con cadute e infortuni, come quello subito durante il Gran Premio d'Italia all'inizio di giugno, che lo ha tenuto fuori gioco per quasi due mesi. Un infortunio alla mano destra, che a prima vista non sembrava così grave, ha finito per diventare un vero e proprio problema che ha impedito al campione del mondo 2020 di prendere parte ai due appuntamentisuccessivi, in Germania e nei Paesi Bassi.

"C'è stato un infortunio, con qualche fastidio, e con la pausa e la situazione in cui mi trovavo, ho deciso di sistemare le cose. Ora siamo qui, con le batterie ricaricate e con la voglia di ribaltare la situazione", ha detto il maiorchino giovedì a Silverstone.

Le cadute hanno portato a situazioni di infortunio per tutti i piloti Honda, che sembrano vivere più da vicino il pericolo di una caduta inaspettata. "Non ho avuto paura della moto. Quello che succede è che quando le cose non funzionano ci si demotiva. Ero demotivato, sono demotivato. Quando sei abituato ad avere buoni risultati e non smetti di cadere, è difficile", spiega.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Qualsiasi atleta d'élite si nutre di risultati, di cose positive, e io da un po' di tempo assorbo solo le cose negative. Ho bisogno di un po' dell'altro lato. Se avessi paura della moto non sarei qui", ha avvertito il pilota della Honda. L'infortunio del Mugello è arrivato dopo 12 cadute in soli cinque fine settimana, il suo record in una singola stagione. "Questa situazione spinge qualsiasi atleta al limite".

Tuttavia, questa situazione non ha messo a dura prova i rapporti tra il maiorchino e la sua nuova squadra. "Il trattamento che ho ricevuto dalla Honda in una situazione difficile come la mia è impeccabile", ha detto.

Uno scenario che però non ha impedito di speculare su una possibile partenza di Mir, qualora se ne presentasse l'occasione, come è accaduto al suo ex compagno di squadra alla Suzuki e ora alla Honda, Alex Rins, che ha già annunciato il suo passaggio alla Yamaha. "Non andrei alla Yamaha, voglio ribaltare la situazione con la Honda", ha detto il maiorchino.