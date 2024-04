MotoGP | Mir: "Moto 2024 sbagliata. Honda si prenda responsabilità"

Sembrava che la Honda avesse fatto dei veri e propri passi avanti con la sua moto 2024 quando è apparsa nei test di Valencia lo scorso novembre, ma si è rivelata una falsa alba.

HRC si trova all'ultimo posto della classifica costruttori con soli otto punti dopo i primi due round della stagione 2024, con Mir che ha ottenuto un miglior 11° posto in Portogallo.

I piloti Honda occupavano gli ultimi quattro posti della classifica dei tempi al termine delle prove del venerdì per il Gran Premio delle Americhe, con Mir che è stato vittima di una caduta e ha chiuso al 20° posto, a 2"047 dal tempo di riferimento.

Ammettendo di non essere sicuro di ottenere un buon risultato nel fine settimana, Mir afferma che la Honda sembra "pagare le conseguenze" per aver preso la direzione sbagliata nello sviluppo della RC213V 2024.

"Non sono molto convinto di quanto abbiamo fatto oggi", ha detto venerdì. "Stiamo avendo alcuni problemi, più di quanto probabilmente mi aspettassi dopo i test di inizio stagione. Questo problema in una pista e nell'altra e nell'altra ancora non sta migliorando, non stiamo migliorando".

"Non posso dire quale sia il problema, ma credo che abbiamo preso una direzione che non era quella giusta e ora ne stiamo pagando le conseguenze. Dobbiamo continuare a lavorare".

Joan Mir, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il fatto è che probabilmente abbiamo individuato il problema e ora dobbiamo lavorarci su, e la realtà è che oggi la mia posizione probabilmente non è quella reale perché ho avuto l'incidente ma credo di non aver avuto la possibilità di andare in Q2".

"L'anno scorso ero più vicino, ho mancato la Q2 per un paio di decimi. Al momento stiamo facendo più fatica dell'anno scorso su questa pista e anche a Portimao".

Alla domanda se fosse fiducioso che l'HRC potesse uscire dai suoi problemi, Mir ha risposto: "La cosa importante è assumersi la responsabilità di ciò che sta accadendo, cambiare rapidamente e cercare di modificare velocemente la direzione".

"Questo è molto importante. È qui che dobbiamo essere intelligenti con il test, e la concessione sarà molto utile per farlo. Come pilota mi sento forte, sto spingendo, non mi arrendo, ma al momento abbiamo un limite".

La Honda ha ottenuto l'ultima vittoria in un gran premio sul Circuito delle Americhe 12 mesi fa grazie ad Alex Rins, ma Mir nota che il potenziale di frenata e l'agilità della moto sono peggiorati in questo periodo.

"Prima la frenata e le curve di questa moto erano piuttosto buone, e possiamo vedere che era molto agile, più agile delle altre moto. Ora non lo è più", ha concluso.