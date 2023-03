MotoGP | Mir: long lap penalty per il contatto con Quartararo

Carica lettore audio

Joan Mir avrebbe sicuramente sperato in un inizio migliore per la sua avventura con la Honda. La prima gara Sprint della storia della MotoGP non è durata neppure un giro per il campione del mondo 2020, caduto dopo un contatto alla curva 13 con Fabio Quartararo. Il tutto mentre il suo compagno di box Marc Marquez scattava dalla pole position e chiudeva al terzo posto.

A completare questo quadretto tutt'altro che idilliaco ci ha pensato la Direzione Gara che, seppur con i suoi soliti tempi molto lunghi (la notifica è arrivata quando in Italia erano le 21:15 passate), ha deciso di penalizzare il maiorchino per la manovra ai danni di Quartararo, imponendogli una long lap penalty da completare nella gara di oggi.

L'episodio, che effettivamente lo aveva visto entrare piuttosto alla garibaldina all'interno del rivale della Yamaha, come potete vedere nel video qui sotto, era finito subito sotto alla lente dei commissari, che avevano convocato Mir per discutere insieme dell'accaduto.

Tuttavia, Joan era sembrato abbastanza fiducioso di poterla passare liscia: "Dalle immagini si vede chiaramente, Quartararo cerca, come in ogni curva, di superare qualcuno, rimane lì senza passare, apre un po' la traiettoria, lo passo all'interno e quando torna indietro cado. Non credo sia colpa di Fabio perché non mi ha visto, ma non è nemmeno colpa mia perché stavo guidando sulla linea, non ho superato la linea e non sono andato contro di lui. Non mi aspetto una penalità, tutt'altro".

Alla fine però il collegio dei commissari ha deciso che la sua manovra fosse un po' troppo sopra le righe ed ha deciso di prendere provvedimenti. Dal canto suo, la Honda ha provato ad appellare la decisione, ma il ricorso della Casa giapponese è stato rigettato. Questo vuol dire che oggi Mir scatterà 13° (ha guadagnato una posizione per il forfait di Enea Bastianini), ma sarà costretto a scontare la sua penalità entro i primi tre giri del Gran Premio del Portogallo.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images