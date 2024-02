MotoGP | Mir loda il lavoro Honda: “Abbiamo progredito più di tutti”

Honda sembra essere sulla buona strada. Anche Johann Zarco, arrivato nella squadra satellite LCR, sente la moto più performante dopo aver notato le debolezze del modello 2023. All’interno del team ufficiale, al termine dei test di Sepang, Joan Mir ha riconosciuto che il ritardo nei confronti dei marchi europei, Ducati fra tutti, c’è ancora. Tuttavia, percepisce una grande evoluzione.

“Il fatto è che siamo molto più veloci rispetto all’anno scorso, quindi possiamo vedere chiaramente dei progressi”, ha affermato il maiorchino alla fine dei test nonostante un ritardo di 692 millesimi dal leader Pecco Bagnaia. “Bisogna essere soddisfatti perché siamo progrediti, ma dall’altro lato non siamo dove vogliamo”.

“Giovedì ho potuto fare un 1’57”3, che di fatto era un buon crono. Quando ho provato a usare la seconda gomma sono caduto nel giro di lancio all’ultima curva mentre provavo ad aprire la traiettoria. C’era qualcosa in pista e ho perso l’anteriore. Non ho potuto fare il secondo giro e il crono avrebbe potuto essere migliore”, ha spiegato Mir.

"Quando si attacca, il tempo c'è. Non si fa un 1'57"3 tutti i giorni, è un tempo molto veloce. Il fatto è che anche gli altri hanno fatto progressi. Noi abbiamo fatto più progressi degli altri perché siamo più vicini. Poi abbiamo fatto dieci giri insieme e sono riuscito a stare in 1'58, che non è male".

"Quando vedo i tempi di Martin e Pecco, loro erano nella finestra dell'1'58 medio-basso, io ero in un 1'58 alto, quindi c'è mezzo secondo in termini di ritmo di gara, con condizioni di caldo in cui dobbiamo migliorare. Ma sappiamo di dover migliorare. Abbiamo fatto delle buone osservazioni, quindi sono sicuro che in Qatar avremo qualcosa in più", prosegue un ottimista Mir.

La Honda soffre ancora di mancanza di grip al posteriore, un fenomeno esasperato dal caldo, ed è soprattutto in questo ambito che Mir spera di fare progressi: "Naturalmente le condizioni che ritengo peggiori sono quelle in cui la temperatura sale, perché quando è molto alta sulla pista non abbiamo grip al momento. Dobbiamo lavorare di più con l'anteriore, la temperatura sale e quindi è più difficile rallentare la moto. È un elemento che fa sempre la differenza e non riusciamo a sfruttarlo".

Joan Mir

"Stiamo facendo fatica per questo motivo, ma sono contento perché abbiamo fatto dei progressi. Bisogna anche dire che in Giappone hanno fatto un ottimo lavoro. Poi andremo in Qatar e mi aspetto che lì avremo qualcosa in più. Se riusciremo a fare qualche piccolo progresso, saremo molto vicini".

Rispetto al 2023, Joan Mir si aspetta già un "miglior feeling all'anteriore" e un motore più facile da gestire: "Per me è più naturale perché rispetto alla Suzuki, l'anno scorso mi lamentavo sempre del collegamento con l'acceleratore. Avevo un sacco di problemi perché è molto, molto diverso. Abbiamo fatto progressi in questo campo, è più diretto, si può controllare meglio e spero di fare un altro passo avanti in questa direzione. Quando hai grip, queste cose migliorano immediatamente perché puoi controllare meglio il pattinamento".

Se il bilancio iniziale è incoraggiante, le prossime settimane saranno decisive per colmare il divario, ma anche per capire se il cambiamento di filosofia di Honda è reale. Il marchio sta attuando una vera e propria rivoluzione nel tentativo di far progredire più rapidamente le sue moto e Mir spera che questo si concretizzi già dal prossimo test, in Qatar tra una decina di giorni, con ulteriori novità sulla sua moto.

"Non so come lavorino in Giappone, ma l'anno scorso hanno apportato molte modifiche allo staff e al modo in cui vengono fatte le cose. Stiamo iniziando a vedere i risultati, quindi qualcosa è cambiato. Dimostreranno davvero di essere cambiati se porteranno qualcosa di più da qui al Qatar".

"Lo capiremo, ma da Misano, quando abbiamo provato il primo prototipo 2024 l'anno scorso, alla moto provata a Valencia, hanno fatto molti progressi, hanno migliorato molto la moto, cambiato molte cose. La moto è molto simile a quella di Valencia, ma il motore è cambiato. Stanno lavorando sodo, ne sono convinto", conclude il campione del mondo 2020.