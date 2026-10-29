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MotoGP | Mir: "La stanchezza mi impediva di vedere bene, ho dovuto fermarmi"
Dopo lo stop forzato in seguito ai problemi di salute accusati a Misano, lo spagnolo torna in azione a Sepang e racconta cosa gli è accaduto.
Oriol Puigdemont
Pubblicato: 29 ott 2026, 15:00
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Joan Mir, Honda HRC
Foto di: Qian Jun / MB Media / Getty Images
Joan Mir è pronto a risalire in moto questo fine settimana a Sepang. Il campione del mondo del 2020 non gareggiava dal Gran Premio di San Marino, quando aveva dovuto scendere dalla moto prima che terminasse la corsa di domenica, a causa di problemi fisici che sono rimasti un mistero finché lo stesso pilota spagnolo li ha spiegati questo giovedì, al suo arrivo sulla pista sede del Gran Premio della Malesia.
Il #36 non ha potuto correre in Austria né in nessuno dei primi tre appuntamenti della tournée asiatica (Giappone, Indonesia e Australia). Mentre la carovana del mondiale era a Phillip Island il maiorchino ha avuto un miglioramento, e lui stesso ha confermato che sarebbe stato presente al 19º appuntamento della stagione.
Questa mattina, l'équipe medica del Mondiale MotoGP guidata dal dottor Ángel Charte ha dato a Mir l'idoneità per disputare tutto il fine settimana, così come al suo compagno di squadra in Honda HRC, Luca Marini, che era riuscito a completare solo due giri nella giornata di venerdì in Australia, colpito da un virus.
Dopo il controllo di rito, Mir si è presentato davanti ai microfoni, tra cui c'era Motorsport.com, e ha dato le prime spiegazioni sui problemi di cui ha sofferto, evidenziando un calo della vista derivato da una stanchezza estrema che stava sperimentando già da momenti precedenti di questa stagione, ma che a Misano non è più riuscito a controllare.
"Mi sento bene; sono molto contento. Avevo semplicemente bisogno di fermarmi", ha esordito, prima di spiegare i suoi problemi. "Avevo problemi di vista legati alla stanchezza. Sono peggiorati durante la prima parte della stagione e poco a poco, con il trattamento, ho iniziato a sentirmi meglio. Mentalmente è stata dura".
Tuttavia, a proposito della mancanza di una diagnosi per sapere quale sia la malattia esatta che lo ha colpito, Mir ha chiarito che avrebbe parlato solo di ciò che ha sperimentato: "I sintomi sono questi; la diagnosi ce l'ha il medico".
"La cosa più preoccupante erano i problemi di vista, e anche di fatica estrema, che non riuscivo a controllare. Prima di Misano era già da un po' che mi succedeva, ma lì ho cominciato a non riuscire più a controllarlo. La causa era legata a un problema di vista che avevo avuto in passato, che, con lo stress, è peggiorato".
Il pilota di 29 anni ha rivelato anche che il trattamento dei medici all'inizio non gli ha fatto effetto, il che ha aumentato la preoccupazione, anche se tutto è cambiato nei giorni precedenti al GP d'Australia.
"La settimana scorsa mi sentivo già molto meglio, ma non ero ancora salito in moto. Con il trattamento, all'inizio non funzionava, e questo genera incertezza, ma poi le cose hanno funzionato. A casa, nelle prime settimane non ho fatto molto. Poi, poco a poco, ho iniziato a fare più cose e ad allenarmi di più".
"Ora ho molte più risposte su com'è stata questa stagione. Me le tengo per me, ma credo che tutto questo sarà molto importante per il mio futuro. Mi sento molto meglio rispetto a prima di fermarmi", ha proseguito per concludere, sottolineando come questo abbia condizionato la sua stagione 2026.
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