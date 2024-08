MotoGP | Mir: "La nuova configurazione del motore ci renderà più competitivi"

I piloti Honda sono arrivati in Austria spiegando che la Honda ha preparato una nuova configurazione del motore per la RC213V come parte del pacchetto di miglioramenti che intende introdurre nella seconda parte della stagione, soprattutto in vista dei due test e dei due Gran Premi previsti a Misano dalla prossima settimana a metà settembre.

Alla fine della giornata, Joan Mir si è detto parzialmente soddisfatto dei miglioramenti, anche perché nella FP1 del mattino è riuscito a piazzarsi nella top 10: "Un po' meglio, ad essere onesti. Il risultato di oggi non rispecchia il mio potenziale", ha detto il maiorchino.

"Su questa pista è importante avere tutto a posto ed essere precisi. Al mattino sono riuscito ad essere competitivo. I miei tempi sul giro con le gomme usate sono migliori rispetto alle altre gare, c'è un po' più di potenziale. Ma quando è stato il momento di montare le gomme nuove sono arrivate le bandiere gialle, hanno cancellato il mio giro e ho trovato Nakagami fermo alla curva 9 a guardare il panorama. Non sono riuscito a fare un buon giro, questa è stato il mio venerdì", ha detto il pilota della Honda.

Questo fine settimana Mir monta una nuova configurazione di motore che ha fatto una buona impressione.

"La verità è che mi ha permesso di sentirmi meglio quando uso il gas, e funziona meglio. Non è una rivoluzione, ma un'evoluzione che ci aiuterà a essere più competitivi nelle prossime gare".

Joan Mir, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Con le modifiche abbiamo riscontrato alcuni problemi nel corso della giornata che abbiamo dovuto risolvere man mano. Quando si montano le gomme nuove e si spinge la moto al limite, si vede che nel primo time attack la moto vibrava, cosa che succede anche a noi con questo nuovo assetto", ha aggiunto.

"C'è più margine di miglioramento con queste nuove regolazioni, non mi aspetto di entrare in Q2 questo sabato, ma mi aspetto di poter fare tempi migliori e di essere più vicino", ha detto.

"L'obiettivo di questo fine settimana è quello di vedere qual è il nostro reale potenziale con questo pacchetto in questo momento, credo che saremo più vicini. Oggi, con le gomme usate, sono riuscito a fare dei giri dietro a persone che non vedevo nemmeno negli altri fine settimana e qui ho potuto fare qualche giro dietro ad altri piloti. Questo mi ha permesso di fare dei giri decenti, cosa che non facevo da molto tempo".

"Un paio di gare fa ci hanno spiegato qual è la tabella di marcia per questa parte finale della stagione e la verità è che è abbastanza buona. La teoria è buona, ora dobbiamo vedere come funziona in pratica, per vedere se cominciamo a vedere dei miglioramenti. È il momento giusto, stamattina ero già un po' più avanti e nel pomeriggio non sono riuscito a sistemare le cose, più per colpa mia che della moto. Domani cercheremo di sistemare le cose. Domani cercheremo di fare le cose per bene per vedere la realtà della moto", ha concluso il maiorchino.