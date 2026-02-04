Vai al contenuto principale

Reactions
MotoGP Test a Sepang

MotoGP | Mir: "La fiducia che ho ora si traduce nel tempo di oggi"

Il pilota spagnolo della Honda ha abbassato il suo tempo fino a 1'56"874 nella seconda giornata dei test ufficiali pre-stagionali della MotoGP a Sepang, sotto la pole position dello scorso anno nel GP della Malesia.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Aggiungi come fonte preferita
Joan Mir, Honda HRC

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il passo avanti compiuto dalla Honda lo scorso anno nello sviluppo del suo prototipo RC213V, confermato dalla perdita della fascia D delle concessioni, sembra non essersi fermato quest'inverno e i segnali positivi offerti da Aleix Espargaro nello Shakedown tenutosi su questo stesso circuito la scorsa settimana sono stati confermati mercoledì da Joan Mir.

Il pilota maiorchino, nel secondo giorno di test ufficiali pre-stagionali a Sepang, ha fermato il cronometro a 1'56"874, sotto la pole di Pecco Bagnaia dello scorso anno (1'57"001) e a meno di quattro decimi dal miglior tempo dei test dello scorso anno, già estremamente veloce, segnato dalla Ducati di Alex Marquez (1'56"493).

Mai una Honda, almeno ufficialmente, aveva completato in così poco tempo un giro sul tracciato di Sepang, dove quest'inverno il test team della casa di Tokyo si è allenato senza sosta, raccogliendo ora i frutti.

"Quando hai fiducia, la trasmetti alle gomme nuove e questo si vede nel tempo", ha detto Mir per spiegare il tempo con cui ha guidato la giornata. "Sono contento, ma sarà molto importante analizzare le informazioni. Oggi abbiamo fatto un passo avanti; spero di farne un altro domani", ha continuato il pilota maiorchino.

Mir ha approvato il lavoro del test team ed i feedback di Aleix Espargaro, che ha assicurato che i piloti Honda si sarebbero divertiti con questa moto.

Joan Mir, Honda HRC, escucha atentamente a su ingeniero de pista, Santi Hernández

Joan Mir, Honda HRC, ascolta attentamente il suo ingegnere di pista, Santi Hernández

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"La base è buona, ma possiamo ancora migliorare nei dettagli, come il comportamento della moto con le gomme usate, anche se se il test finisse oggi non sarebbe un dramma", ha ammesso.

Riguardo alla nuova moto, Mir ha descritto i progressi dal suo punto di vista. "Il motore è leggermente più potente rispetto alle specifiche dello scorso anno. Per quanto riguarda l'aerodinamica, sicuramente ci sarà un aggiornamento. Credo che Honda abbia fatto un passo avanti, ma credo che anche Ducati abbia fatto lo stesso. A Buriram avremo un quadro più chiaro", ha affermato con calma.

Avere una moto migliore permette di avere più sicurezza ed evitare le cadute che hanno penalizzato tanto il pilota maiorchino lo scorso anno. "La fiducia che ho ora si traduce nel tempo che ho fatto. Ma bisogna essere cauti, perché ci sono aspetti in cui soffriamo, perché con l'asfalto caldo ci manca aderenza", ha osservato.

Mir è cauto su dove potrà posizionarsi con la nuova Honda. "L'anno scorso è stato un anno di transizione. Se avrò le armi giuste, lotterò. Se mi dai fiducia, io cresco. Sono arrivato qui quando le cose erano come erano; per questo ora la soddisfazione quando le cose vanno bene è maggiore", ha concluso.

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda
Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team
Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Marquez, Gresini Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Marquez, Gresini Racing
Luca Marini, Honda HRC, Alex Marquez, Gresini Racing

Luca Marini, Honda HRC, Alex Marquez, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC
Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda
Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team
Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
MotoGP
70
