MotoGP | Mir: "La fiducia che ho ora si traduce nel tempo di oggi"

Il passo avanti compiuto dalla Honda lo scorso anno nello sviluppo del suo prototipo RC213V, confermato dalla perdita della fascia D delle concessioni, sembra non essersi fermato quest'inverno e i segnali positivi offerti da Aleix Espargaro nello Shakedown tenutosi su questo stesso circuito la scorsa settimana sono stati confermati mercoledì da Joan Mir.

Il pilota maiorchino, nel secondo giorno di test ufficiali pre-stagionali a Sepang, ha fermato il cronometro a 1'56"874, sotto la pole di Pecco Bagnaia dello scorso anno (1'57"001) e a meno di quattro decimi dal miglior tempo dei test dello scorso anno, già estremamente veloce, segnato dalla Ducati di Alex Marquez (1'56"493).

Mai una Honda, almeno ufficialmente, aveva completato in così poco tempo un giro sul tracciato di Sepang, dove quest'inverno il test team della casa di Tokyo si è allenato senza sosta, raccogliendo ora i frutti.

"Quando hai fiducia, la trasmetti alle gomme nuove e questo si vede nel tempo", ha detto Mir per spiegare il tempo con cui ha guidato la giornata. "Sono contento, ma sarà molto importante analizzare le informazioni. Oggi abbiamo fatto un passo avanti; spero di farne un altro domani", ha continuato il pilota maiorchino.

Mir ha approvato il lavoro del test team ed i feedback di Aleix Espargaro, che ha assicurato che i piloti Honda si sarebbero divertiti con questa moto.

Joan Mir, Honda HRC, ascolta attentamente il suo ingegnere di pista, Santi Hernández Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"La base è buona, ma possiamo ancora migliorare nei dettagli, come il comportamento della moto con le gomme usate, anche se se il test finisse oggi non sarebbe un dramma", ha ammesso.

Riguardo alla nuova moto, Mir ha descritto i progressi dal suo punto di vista. "Il motore è leggermente più potente rispetto alle specifiche dello scorso anno. Per quanto riguarda l'aerodinamica, sicuramente ci sarà un aggiornamento. Credo che Honda abbia fatto un passo avanti, ma credo che anche Ducati abbia fatto lo stesso. A Buriram avremo un quadro più chiaro", ha affermato con calma.

Avere una moto migliore permette di avere più sicurezza ed evitare le cadute che hanno penalizzato tanto il pilota maiorchino lo scorso anno. "La fiducia che ho ora si traduce nel tempo che ho fatto. Ma bisogna essere cauti, perché ci sono aspetti in cui soffriamo, perché con l'asfalto caldo ci manca aderenza", ha osservato.

Mir è cauto su dove potrà posizionarsi con la nuova Honda. "L'anno scorso è stato un anno di transizione. Se avrò le armi giuste, lotterò. Se mi dai fiducia, io cresco. Sono arrivato qui quando le cose erano come erano; per questo ora la soddisfazione quando le cose vanno bene è maggiore", ha concluso.

