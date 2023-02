MotoGP | Mir: "Inizio a capire cosa serve per essere veloce con la Honda"

Carica lettore audio

Joan Mir ha aggiunto 36 giri oggi ai 53 completati il giorno precedente nei test pre-stagionali della MotoGP sul circuito malese. Venerdì il nuovo pilota della Honda ha chiuso al 17° posto, a 1"36 dal più veloce Marco Bezzecchi, ma sabato è risalito di una posizione per arrivare a 0"9 da Jorge Martin, che ha condotto una giornata interrotta dalla pioggia. Lo spagnolo ha migliorato il suo tempo di due decimi (1'59"632), un tempo che non ha potuto abbassare ulteriormente a causa delle condizioni.

"È un peccato per la pioggia, perché ci ha impedito di fare delle prove. Quello che siamo riusciti a provare mi ha fatto fare un passo avanti; sono più vicino ai primi", ha spiegato l'ex pilota della Suzuki al termine della giornata.

La grande transizione che il campione del mondo 2020 dovrà affrontare è il passaggio dalla docile GSX-RR all'imprevedibile RC213V.

"Questa moto è molto diversa, quindi devo cambiare il mio stile di guida", ha detto. "Devo attaccare di più nella seconda fase della frenata e l'elettronica funziona in modo diverso. Queste fasi sono quelle in cui siamo migliorati. Ho iniziato a capire cosa mi serve per andare forte con la Honda", ha commentato positivamente.

"La seconda fase di frenata è uno dei punti di forza, quando si tratta di fermare la moto, e devo sfruttarla al massimo", ha diagnosticato.

Nella classifica combinata dei tempi dei primi due giorni Marc Marquez e Mir sono rispettivamente 18° e 19°, separati da due decimi.

"Più o meno, io e Marc facciamo gli stessi tempi. Con i dati si può capire cosa si può fare e cosa può fare Marc", spiega prima di confermare: "Marc frena ed entra in curva molto bene".

Alla Honda stanno lavorando duramente per trovare soluzioni, non tanto per trovare un giro veloce che porti i piloti in cima alla classifica dei tempi.

"Sto provando nuove parti, l'aerodinamica, e questo complica le cose. Perché, quando ci si sente a proprio agio, quello che si vuole fare è montare un nuovo pneumatico. Ma loro (la Honda) hanno cambiato il forcellone", ha detto il numero 36. "Non è un problema".

Il primo test della pre-stagione della MotoGP 2023 si concluderà questa domenica con il terzo giorno di lavoro a Sepang, prima del test finale, che inizierà a Portimao il 10 marzo.

