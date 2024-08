MotoGP | Mir: "In Austria abbiamo capito quanto siamo lontani"

Al Red Bull Ring, il marchio dell'ala dorata ha distribuito tra i suoi cinque piloti - ai quattro abituali si è aggiunto il collaudato Stefan Bradl - diverse configurazioni di motore, con le quali ha cercato di capire un po' meglio la direzione su cui puntare nel futuro a breve e medio termine.

Il lungo termine sembra essere stato compreso se guardiamo alla decisione di cambiare il senso di rotazione del motore a stagione in corso. Ma ora manca il lavoro di configurazione e di messa a punto, che normalmente viene svolto durante la pre-stagione. Considerando il margine che il vincitore dell'ultimo round, domenica scorsa a Spierlberg, ha preso sulla prima Honda che ha tagliato il traguardo, si tende a pensare che il lavoro che attende la Casa di Tokyo sia una scalata all'Everest.

Il primo pilota Honda a completare i 28 giri è stato Takaaki Nakagami, che lo ha fatto in 14° posizione e a 36"3 da Pecco Bagnaia, il vincitore. Joan Mir, 17°, era già a più di 40 secondi dall'italiano, mentre Johann Zarco (21°) e Bradl (22°) chiudevano la classifica, entrambi a più di 54 secondi dal campione in carica. Per Mir, non c'è specchio migliore della realtà che la tabella dei tempi di domenica, per quanto cruda possa sembrare.

"È stata una sfida totale finire la gara. Cerco sempre di essere ottimista, ma in Austria abbiamo capito quanto siamo lontani. Questa è la realtà. La gara è stata difficile anche per me, immaginate lo spettatore", ha detto lo spagnolo, che mercoledì girerà a Misano, nella giornata di test privati che la Honda condividerà con la Yamaha.

Joan Mir, Repsol Honda Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Il Campione del Mondo 2020 ha potuto constatare di persona l'abisso che attualmente esiste tra la Desmosedici e la RC213V. "È incredibile il lavoro che Ducati sta facendo e il livello della moto in questo momento", ha detto lo spagnolo, che era in pista con Bagnaia durante il Warm-Up, su una pista sulla quale il prototipo di Borgo Panigale fa la differenza come nessun altro.

"Questa domenica ero dietro a Pecco e dall'uscita della terza curva alla quarta, su quel rettilineo, lui era a tre o quattro decimi più veloce di me. E lì devi solo alzare la moto, aprire il gas e lasciare che l'elettronica e l'anti-wheelie lavorino", ha detto il numero 36, soddisfatto della prova e dell'impegno della Honda, ma consapevole del cammino che attende il colosso di Tokyo per tornare a lottare per una vittoria.

"La Ducati ha un motore spettacolare, e ha capito come far arrivare a terra quei cavalli. In effetti, la nostra velocità massima non è male per quanto è cattiva la nostra accelerazione", ha concluso Mir.